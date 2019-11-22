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Спецрепортаж телеканала "Украина": "По следам городского головы. Днепр"

22 ноября, 09:51

Программа рассказывает о перипетиях реконструкции одного из самых больших мостов в Украине

На телеканале "Украина" вышел в эфир спецрепортаж "По следам городского головы. Днепр". Авторы программы рассказывают о том, как в городе реконструировали один из самых больших мостов страны.

Центральный мост в Днепре открыли 5 ноября 1966 года на месте временной деревянной переправы, возведенной советскими солдатами в 1944 году. В середине 50-х годов ее закрыли из-за изношенности, а в 1961-м она сгорела.

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Новый мост по проекту инженера Евгения Тетерука на момент открытия был самым длинным в Украине – 1478 метров, шириной 21 метр.

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С течением лет из-за круглосуточной эксплуатации переправа разрушалась: на тротуарах появились дыры, износилась гидроизоляция, балки пришли в аварийное состояние.

По поводу технического состояния нового моста коммунальщики били тревогу десять лет. Капитальный ремонт этот мост не видел с момента возведения, а это более полувека. Начали ремонт в марте 2017 года, обещали справиться менее чем за год.

Спецрепортаж "По следам городского головы. Днепр" подробно рассказывает о всех сложностях ремонта моста. Авторы программы встретились с городским головой Днепра, пообщались со специалистами мостостроительной отрасли, выслушали жителей города.

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Источник: Сегодня

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