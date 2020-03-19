Карантин в Днепре: в супермаркеты пускают не более 15 человек (видео)

В Днепре, где ранее был объявлен карантин, одна из крупных сетей продуктовых супермаркетов, ввела ограничения – в помещение пускают не более 15 человек одновременно.

Об этом сообщили на одном из городских Telegram-каналах.

"Жители Днепра просто так попасть в магазин не могут. Эти супермаркеты одновременно в свои здания впускают не более 15 человек", – говорится в сообщении.

Реклама

Также было опубликовано объявление, размещенное на входе в супермаркеты. В нем идет речь о следующем:

В тренде На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

"Дорогие покупатели! Согласно с распоряжением Кабинета Министров Украины №215 от 16 марта 2020 года, для обеспечения минимизации эпидемиологических рисков населения с 19 марта в торговом зале магазина одновременно могут одновременно пребывать до 15 человек", - говорится в объявлении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут наказывать нарушителей карантина в Украине.если человек, инфицированный опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен. А вот за нарушение правил карантина по предотвращению распространения коронавируса усилена ответственность.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как полиция начала контролировать количество пассажиров в общественном транспорте во время карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама