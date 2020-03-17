Штрафы будут жесткие: как будут наказывать нарушителей карантина в Украине

В Украине не только ужесточили карантинные меры, но и наказание за их нарушение

Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. Если человек, инфицированный этим опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен.

Для лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) и нарушение решений органов местной власти по вопросам борьбы с вирусом. За это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а для должностных лиц – от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов (34-170 тысяч гривен).

Кроме того, за необнародование или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение коронавируса, будут наказывать штрафом 700-1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тысяч гривен).

Реклама

Читайте также: Рада приняла закон о повышении доступности лекарств и медтоваров

А вот за нарушение правил карантина по предотвращению распространения коронавируса усилена ответственность: если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение инфекционных заболеваний – штраф 1-3 тысячи необлагаемых минимумов (17-51 тысячи гривен); если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

В Украине на сегодняшний день семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, один из которых оказался летальным. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространению вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20. Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама