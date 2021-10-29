Кесарево, рак и COVID-пневмония. В больнице Днепра спасают тяжелую роженицу

В реанимации больницы Днепра находится роженица, у которой обнаружили коронавирус – она в тяжелом состоянии

В Днепре спасают роженицу с ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре в больнице Мечникова медики спасают роженицу, у которой обнаружили коронавирус и онкозаболевание. Во время родов ей делали кесарево сечение, сейчас пациентка в реанимации.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что у женщины родилась девочка весом 1200 грамм, ростом 39 см, с черными волосами. Сейчас ребенок дышит сам и начинает усваивать питание.

"Ее мама Ира из Павлограда, в реанимации на аппарате ИВЛ, тяжелая COVID -пневмония, лимфома, кесарево. Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки", - написал Рыженко.

К женщине также приходит ее старшая 16-летняя дочь, чтобы посмотреть на нее через окно.

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"Им еще вместе предстоит очень тяжелый путь лечения COVID-19, онкозаболевания, становления новорожденной. Муж шахтер делает все, чтобы прокормить семью", – добавил медик.

Рыженко подчеркнул, что муж пациентки тоже переболел ковидом, но в легкой форме, потому что был привит.

Откуда взялся штамм "Дельта"?

Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географической привязки в названиях вирусов.

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Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", южноафриканского – "Бета", а индийского – "Дельта".

Штамм сначала распространялся в пределах Индии, а затем перекинулся на другие страны.