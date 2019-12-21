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Киберполиция разоблачила детскую порностудию: маленьких "актеров" приводили родители

21 декабря, 14:54

Разоблачить создателей незаконного контента помогли полицейские из Австралии

В Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, которая занималась созданием и продажей детской порнографии.

Как сообщил официальный сайт Нацполиции, к созданию контента привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет, а на место съемок их привозили родители, которые получали за это деньги.

Для конспирации работы порностудий их размещали в сельской местности в Днепропетровской области, а информацию о распространении в сети запрещенных материалов украинские копы получили от коллег из Австралии.

"Во время проведения досудебного расследования были установлены все участники преступной группы, причастные к созданию и продаже детской порнографии", – говорится в сообщении.

Было установлено, что участники группировки создали несколько порностудий, и одним из организаторов их работы был 43-летний местный житель, который, используя разные средства влияния, склонял женщин к участию их детей в создании порно-видео.

"Отснятый порнографический материал продавался в сети с помощью методов анонимизации, а расчеты за продажу детской порнографии проходили исключительно с помощью криптовалюты. Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в таких съемках и принимал заказы на создание видео с участием детей разного пола по соответствующей тематике, интерьеру, количеству участников и других желаний заказчика", – добавили полицейские.

Копы одновременно провели шесть санкционированных обысков по месту проведения съемок и проживания участников преступной группы. Были обнаружены доказательства противоправной деятельности фигурантов расследования.

По результатам проведения следственных действий будет решаться вопрос объявления подозрения участникам группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

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Источник: Сегодня

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