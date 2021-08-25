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Корбан подарил Днепру 38-метровую яхту (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
25 августа, 23:34
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Пассажирский теплоход "Аталанта" Корбана отдадут Дворцу детей и юношества Днепра для кружков юных моряков и речников
Корбан отдал юным морякам Днепра свой теплоход
Корбан отдал юным морякам Днепра свой теплоход / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан подарил Городскому дворцу детей и юношества Днепровского городского совета 38-метровую речную яхту "Аталанта".

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Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Facebook.

"Теперь пацанва сможет ходить по Днепру не на старом буксире, а на красивом современном судне, где мы сделаем учебный класс", – написал мэр города.

Корбан подарил Днепру теплоход "Аталанта" / "Информатор"
Корбан подарил Днепру теплоход "Аталанта" / "Информатор"

По словам Филатова, Корбан якобы не хотел предавать огласке свой подарок городу, но об этом узнали журналисты.

В то же время, издание "Depo. Днепр" опубликовало проект решения горсовета Днепра о передаче на баланс учебного заведения 38-метрового пассажирского теплохода "Аталанта", который ранее был указан в декларации Корбана.

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Согласно документу, теплоход передается по договору дарения "для активизации деятельности кружков юных моряков и речников города Днепра".

Напомним, в январе у Геннадия Корбана погиб сын. 16-летние парень катался со своей девушкой на квадроцикле недалеко от Днепра и упал в реку Мокрая Сура. Квадроцикл с погибшими был обнаружен в реке недалеко от села Новоалександровка.

Мы также писали, что народный депутат Виктор Медведчук спрятал от санкций свою самую дорогую яхту Royal Romance (около 200 миллионов долларов), переписав ее на нового владельца.

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