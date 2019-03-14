Любителям путешествий: интересные экскурсии и маршруты Днепропетровской области

Экскурсоводы расскажут об уникальности Днепра и энергетике

Рубановское. Рассказывают историю поселка и показывают храм. Фото: Д. Мережко.

Любителям путешествий: интересные экскурсии и маршруты Днепропетровской области Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/941/c8c/5c8941c8ced08.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/941/c8c/5c8941c8ced08.png 2019-03-14T07:10:00+02:00 Днепр Экскурсоводы расскажут об уникальности Днепра и энергетике

С приходом весны в области активизируется и туризм. В нынешнем сезоне для любителей путешествий подготовили организованные экскурсии по историческим местам Днепропетровской области. Горожане и гости региона смогут посетить обзорную дневную и ночную экскурсии по Днепру, а также экспедиции, во время которых узнают об истоках города. Кроме того, историки проведут отдельную экскурсию, во время которой расскажут, как город стал форпостом во время активных военных действий на востоке Украины. Корреспондент "Сегодня" узнал, какие экспедиции можно будет посетить в области.

ДНЕПР. Для любителей путешествий разработали сразу несколько вариантов интересного досуга: обзорные экскурсии на автобусах, а также пешие ночные и дневные прогулки. Все они переплетаются с изучением истории края, начиная с древних времен и заканчивая нынешним веком.

Так, горожане могут от историков узнать несколько любопытных фактов о том, каким город был сотни лет назад, об энергетических свойствах Днепровских порогов, а также о том, как разные исторические события повлияли на то, что Днепр стал форпостом во время активных военных действий на востоке Украины.

"Наш город находится в необычном месте — там, где река делает поворот на 90 градусов, — это место считается уникальным. Когда-то на территории Днепропетровской области остановился ледник последнего обледенения на планете. Плюс у нас находятся Днепровские пороги. Археологи считают, что они очень энергетически сильные — здесь рождались и формировались народы. Поэтому это место всегда было священным, его раньше называли "Диким Полем". Последними, кто охранял эти места, были казаки", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" глава общественной организации "Дивная Украина" и руководитель отдела по внутреннему туризму ТО "Фиджи Вояж" Ольга Филь.

Кроме того, экскурсии будут водить и по энергетическим местам Днепра. Так, горожане смогут посетить экскурсию "Казацкими тропами — от Нового до Старого Кодака", "Секреты Монастырского острова", а также водные экскурсии "Днепр с Днепра".

Остров. Историки считают его энергетическим местом. Фото: О. Обод

ОБЛАСТЬ. Туристам покажут древний кромлех, расположенный в селе Никольское. Он представляет собой расставленные по кругу камни, на одном из которых есть отпечаток неизвестного существа. Кромлех называют местным Стоунхенджем. Также историки расскажут об одном из самых старинных хуторов области — селе Сурско-Михайловка, которое около 250 лет назад основали казаки.

"По области мы с краеведами водим экскурсии под названием "Утраченный мир Поднепровского села". Мы показываем немецкие и романские поселения Днепропетровщины, путешествуем по старому Каменскому, ездим в поселки Рубановское и Знаменовку", — говорит Ольга Филь.

Узнать подробности и расписание экскурсий горожане могут на странице "Дивная Украина" в соцсети.

Напомним, Порошенко обещает сделать Одессу "туристической меккой". Президент назвал город туристической столицей Украины, а также морским и культурным центром государства.

Также читайте, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Украину. Госпогранслужба опубликовала свежую статистику.

Тем временем, Турция вводит налог на безопасность для туристов. По данным портала Turizmhaberleri, первоначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.