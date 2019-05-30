Мэрия Днепра создаст департамент по реанимации городских парков

Новое подразделение будет отвечать за рекреацию и зеленые зоны города

Новый Департамент займется реанимацией городских парков. Фото: М. Журавель, Сегодня

В мэрии Днепра уже в июне начнет работу новосозданный департамент парков и рекреации. В его подчинении окажутся пляжи и зеленые зоны города, которые раньше стояли на балансе различных управлений горсовета.

"Сегодня" выяснили, какие функции возложат на новую структуру и каких изменений ждать в популярных зонах отдыха. Еще в прошлом году всеми городскими парками заведовали четыре департамента и три райадминистрации.

Ранее у мест для отдыха горожан было семь бюджетных распорядителей, которые самостоятельно решали, чему уделять внимание. Чтобы оптимизировать эту работу, в 2018-м чиновники создали рабочую группу, которая позволила устранить лишние звенья в структуре финансирования и наведения порядка в зеленых зонах.

Во время последней сессии горсовета избранники создали департамент парков и рекреации, который станет единственным бюджетным распорядителем, что, по заверению чиновников, даст возможность наладить системную работу.

"Сейчас работаем над созданием перечня объектов благоустройства зеленого хозяйства, в который войдут все ключевые зеленые зоны города", — отметил глава рабочей группы Максим Музыка, подчеркивая, что в подчинении департамента будет 19 зеленых зон, 14 парков и три сквера.

После того как департамент полноценно заработает, чиновники планируют первым делом привести в порядок парки имени Глобы и имени Шевченко.



Фото: Максим Журавель, "Сегодня"

"В парке имени Глобы есть проблемы с пешеходными дорожками. Также будем разбираться с мостом, который находится в полуаварийном состоянии. Нужно разобраться и с аварийными деревьями, но это отдельная история, потому что мы упираемся в областную экологическую комиссию. Лежат десятки актов на удаление аварийных деревьев, но они не подписываются, и мы по закону не можем их удалить", — рассказал "Сегодня" Максим Музыка.

Также здесь планируют демонтировать старую детскую площадку, возведенную еще в Союзе. А в парке имени Шевченко планируют реконструировать забор и привести в порядок нижнюю часть парка, которая соседствует с Монастырским островом. Там, возможно, появится стационарная фестивальная зона, где будут устраивать концерты.

"Туда нужно провести электричество. Будем изучать вопрос размещения там подстанции. Монастырский остров — одна из зон, где можно проводить фестивали", – поделился планами Музыка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве утвердили перечень улиц столицы, где будут работать муниципальные инспекторы и присматривать за соблюдением правил парковки.

А в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.

Кроме того, в столице вступили в силу новые правила парковки. С августа 2017-го они обязывают водителей оплачивать эту услугу самостоятельно, например, через мобильный или паркоматы, а не давать деньги в руки парковщиков, как это было раньше.

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