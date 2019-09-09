В Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта

Ремонт Центрального моста в Днепре подошел к концу – после тестирования на переправе троллейбусной сети, запуска бесплатных автобусов и инспекции от мэра города Бориса Филатова – объект досрочно сдали в эксплуатацию.
Теперь общественный транспорт ходит в привычном режиме, а местные жители радуются отсутствию пробок. Корреспондент "Сегодня" узнал, что подрядчики сделали на мосту и довольны ли горожане качеством ремонта.
Напомним, история масштабной реконструкции Центрального моста тянется не первый год. Полуторакилометровая переправа стала поводом для спекуляций чиновников, которые обвиняли друг друга в воровстве денег.
Кроме того, во время рабочего визита в город, который состоялся 12 июля, президент Владимир Зеленский заключил пари с градоначальником. По условиям устного договора, если мост сдадут до 14 сентября (в этом году — дата празднования Дня города), открывать его приедет лично гарант, если бы объект в срок не закончили – мэру пришлось бы написать заявление на увольнение.
Между тем, закончить ремонтные работы подрядчикам удалось раньше назначенной даты. В ходе капитального ремонта они полностью отремонтировали сторону моста, которая ведет с левого берега на правый, и частично – противоположную сторону.
Кроме прочего, на мосту создали новые пешеходные зоны, велодорожки, уложили новый асфальт, установили столбы освещения и оборудовали контактную сеть для троллейбусов.
При этом мост открыли без официоза в субботу утром.
В первую очередь по нему проехал городской голова, после чего была дана команда убрать заграждения и открыть проезжую часть для движения городского транспорта. Примечательно, что на мосту установили и "кресло мэра".
"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли все вы, днепряне, мои земляки. Держался ли за я свое кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление. А пока… Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле", — сообщил на своей странице в соцсети мэр Борис Филатов.
В свою очередь, горожане уже успели оценить качество проделанной работы, публикуя в социальных сетях комментарии о деформационных швах, которые отнюдь не радуют водителей автомобилей, и строительном мусоре. Днепряне также отмечают, что с открытой переправой на работу они теперь добираются в разы быстрее.
"Пробок на мосту вообще нет. На работу сейчас добираюсь за 10-15 минут, хотя, когда он был полностью перекрыт, в дороге проводила полтора часа. Конечно, его ремонтировали очень долго, но хорошо, что уже открыли", – делится с "Сегодня" днепрянка Ангелина.
Горожанам больше не нужно искать альтернативные способы поездки на работу и обратно, теперь маршрутки будут ходить в привычном режиме.
"В связи с открытием Нового моста, все маршруты, которые курсировали в объезд, теперь вернулись на свои привычные направления. Учитывайте это при ожидании маршрутных автобусов", — отмечает глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий.
Напомним, открыть переправу, по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, должны на День города – 14 сентября.
В случае если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.
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