В Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта

После двух лет ремонтных работ Центральный мост через Днепр полностью сдали в эксплуатацию

Борис Филатов открыл движение на Центральном мосту / Фото: Facebook

Ремонт Центрального моста в Днепре подошел к концу – после тестирования на переправе троллейбусной сети, запуска бесплатных автобусов и инспекции от мэра города Бориса Филатова – объект досрочно сдали в эксплуатацию.

Теперь общественный транспорт ходит в привычном режиме, а местные жители радуются отсутствию пробок. Корреспондент "Сегодня" узнал, что подрядчики сделали на мосту и довольны ли горожане качеством ремонта.

Напомним, история масштабной реконструкции Центрального моста тянется не первый год. Полуторакилометровая переправа стала поводом для спекуляций чиновников, которые обвиняли друг друга в воровстве денег.

Кроме того, во время рабочего визита в город, который состоялся 12 июля, президент Владимир Зеленский заключил пари с градоначальником. По условиям устного договора, если мост сдадут до 14 сентября (в этом году — дата празднования Дня города), открывать его приедет лично гарант, если бы объект в срок не закончили – мэру пришлось бы написать заявление на увольнение.

Между тем, закончить ремонтные работы подрядчикам удалось раньше назначенной даты. В ходе капитального ремонта они полностью отремонтировали сторону моста, которая ведет с левого берега на правый, и частично – противоположную сторону.

Кроме прочего, на мосту создали новые пешеходные зоны, велодорожки, уложили новый асфальт, установили столбы освещения и оборудовали контактную сеть для троллейбусов.

При этом мост открыли без официоза в субботу утром.

В первую очередь по нему проехал городской голова, после чего была дана команда убрать заграждения и открыть проезжую часть для движения городского транспорта. Примечательно, что на мосту установили и "кресло мэра".

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли все вы, днепряне, мои земляки. Держался ли за я свое кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление. А пока… Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле", — сообщил на своей странице в соцсети мэр Борис Филатов.

В свою очередь, горожане уже успели оценить качество проделанной работы, публикуя в социальных сетях комментарии о деформационных швах, которые отнюдь не радуют водителей автомобилей, и строительном мусоре. Днепряне также отмечают, что с открытой переправой на работу они теперь добираются в разы быстрее.

"Пробок на мосту вообще нет. На работу сейчас добираюсь за 10-15 минут, хотя, когда он был полностью перекрыт, в дороге проводила полтора часа. Конечно, его ремонтировали очень долго, но хорошо, что уже открыли", – делится с "Сегодня" днепрянка Ангелина.

Горожанам больше не нужно искать альтернативные способы поездки на работу и обратно, теперь маршрутки будут ходить в привычном режиме.

"В связи с открытием Нового моста, все маршруты, которые курсировали в объезд, теперь вернулись на свои привычные направления. Учитывайте это при ожидании маршрутных автобусов", — отмечает глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий.

Напомним, открыть переправу, по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, должны на День города – 14 сентября.

В случае если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.

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