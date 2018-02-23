Нацгвардия в Кривом Роге прошла маршем под советскими флагами: соцсети шокированы
Скандальный марш прошел в честь 73-й годовщины освобождения города от фашистов
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в ходе мероприятий в честь 73-й годовщины освобождения Кривого Рога Днепропетровской области от немецко-фашистских захватчиков прошли торжественным маршем под советскими флагами.
Инцидент произошел 22 февраля и шокировал пользователей социальных сетей, которые рассказали о нем.
В частности, на красных знаменах гвардейцев-участников марша были надписи "За нашу советскую Родину", а также изображения серпа и молота.
Фото: Facebook, Первый криворожский
Фото: Facebook, Первый криворожский
Фото: Facebook, Первый криворожский
Отметим, что по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима запрещено.
Флаги, на которых изображены сочетание серпа и молота, относятся к коммунистической символике.
Тем временем, появилась реакция Нацгвардии на участие военных в этом мероприятии.
"По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровым назначено служебное расследование", – заявили в Департаменте коммуникации МВД Украины.
Между тем, в социальных сетях новость и фото бойцов НГУ под советскими флагами вызвала немалый резонанс.
Так, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook назвал события в Кривом Роге репетицией "победобесия".
В свою очередь, народный депутат Виталий Чепинога в шутку написал, что в Кривой Рог нужно заново отправить немецко-фашистских захватчиков, вот только сами захватчики "вряд ли согласятся".
Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в стране практически завершена.
Также историк заверил, что с монумента "Родины-матери" в Киеве срежут советский герб, изображенный на щите композиции.
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