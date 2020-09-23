Наркотики в БАДах: в Днепре копы "перекрыли" канал контрабанды психотропов из России

В Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 48-летняя женщина выполняла роль менеджера интернет-магазина и предлагала клиентам приобрести препараты для лечения различных болезней, а также для повышения иммунитета и похудения. В свою очередь мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал "лекарство" по всей Украине.

Установлено, что в состав лекарственных препаратов входили психотропные вещества "сибутрамин" и "фенобарбитал". Они были завезены в Украину контрабандой из Российской Федерации.

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Копы провели ряд санкционированных обысков по месту жительства, в гаражах и автомобилях членов преступной группы.

"В результате были изъяты 1,5 тыс. таблеток, более 300 ампул, конвалюты и коробки с лекарственными средствами под разными торговыми марками, которые содержат психотропные вещества, и оборот которых в Украине ограничен. Изъятые препараты направили на экспертизу. Также полицейские обнаружили почти полмиллиона гривен, полученные от их продажи", – добавили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве разоблачили наркоторговца. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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