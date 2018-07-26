Нашествие лис под Днепром: звери пугают местных жителей
Больше всего люди боятся бешества, которое могут переносить лисы
В пригороде Днепра дикие лисы уничтожают хозяйства местных жителей: зверей развелось уже около двух десятков. Они совсем не боятся людей, воруют птицу и портят овощи, но больше всего местные боятся бешенства.
Почти ежедневно жители микрорайона Одинковка находят на своих огородах новые лисьи следы и норы. Впервые увидели лис у своих домов четыре года назад. С тех пор количество этих диких животных возросло в несколько раз.
Напуганные люди уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу, но ответа так и не получили.
Ранее мы уже писали о том, что Донецкой области дикие лисы нападают на хозяйства местных жителей. Охотники объясняют нашествие тем, что сейчас в регионе никто не контролирует их популяцию. Местные жители ничего поделать с этим не могут, а охотники разводят руками: отстреливать хищников запрещено – недалеко зона боевых действий.
Не так давно на окраине Чугуева под Харьком лиса покусала 38-летнего мужчину, который занимался сельскохозяйственными работами во дворе дома.
Вы сейчас просматриваете новость "Нашествие лис под Днепром: звери пугают местных жителей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"