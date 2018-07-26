Нашествие лис под Днепром: звери пугают местных жителей

Больше всего люди боятся бешества, которое могут переносить лисы

В пригороде Днепра дикие лисы уничтожают хозяйства местных жителей: зверей развелось уже около двух десятков. Они совсем не боятся людей, воруют птицу и портят овощи, но больше всего местные боятся бешенства.

Почти ежедневно жители микрорайона Одинковка находят на своих огородах новые лисьи следы и норы. Впервые увидели лис у своих домов четыре года назад. С тех пор количество этих диких животных возросло в несколько раз.

Напуганные люди уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу, но ответа так и не получили.

Ранее мы уже писали о том, что Донецкой области дикие лисы нападают на хозяйства местных жителей. Охотники объясняют нашествие тем, что сейчас в регионе никто не контролирует их популяцию. Местные жители ничего поделать с этим не могут, а охотники разводят руками: отстреливать хищников запрещено – недалеко зона боевых действий.

Не так давно на окраине Чугуева под Харьком лиса покусала 38-летнего мужчину, который занимался сельскохозяйственными работами во дворе дома.