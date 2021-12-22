Назвал себя "президентом". В Днепре мужчина создал свое "правительство"

В Днепре мужчина объявил себя "президентом" и сформировал теневое "правительство". Его разоблачила СБУ.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Мужчина призвал украинцев заменить действующие органы государственной власти, потому что считал их нелегитимными. Также подозреваемый не исключал и вариант насильственного свержения власти.
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Теневое правительство
На первом собрании мужчина добился избрания себя "президентом Украины". Другими решениями назначены – "председатель Верховной Рады", "премьер-министр", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".
"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное распоряжение право иметь огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.
Что изъяли во время обысков:
- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- печати и бланки фейковых псевдообразований;
- "фейковые" распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта" высокопоставленных должностных лиц.
Наказание
Лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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