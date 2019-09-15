О Днепре никогда не забывал: Лери Винн признался в любви городу детства

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Его называют неисправимым романтиком девяностых. Лириком – двухтысячных. В свое время певец Лери Винн променял сцену на творчество. Много лет звезда живет в Киеве, но каждый отпуск проводит в родном для него – Днепре, где работает над музыкальными проектам.

В конце 90-х певец Лери Винн буквально ворвался на первые места хит-парадов. Его воздушная романтика покорила сердца миллионов.

Валерий Дятлов, известный всем под псевдонимом Лери Винн, может рассказывать о родном городе часами. Еще бы, ведь он днепровец в третьем поколении.

"У меня с этим городом связано, я даже не знаю, как это сказать. Это гвоздь в сердце у меня. Это город, такой, типа, осколок детства. С этой набережной у меня связано, вы даже не представляете себе сколько! Сколько сцен здесь стояло! Сколько концертов я на этих сценах я отработал", – делится он.

О Днепре никогда не забывал, черпает здесь вдохновение. Работает над музыкальными проектами в местной студии звукозаписи. А все потому, что здесь особая энергетика.

"Место где сходится Днепр и Самара это какое-то ощущение места. Это женское и мужское начало", – говорит артист.

Комфортный и светлый - вид города, говорит Валерий, изменился кардинально.

"Я в динамике все это вижу, это же не то, что я приехал сегодня и: "Вау эффект". Я за много лет я вижу, как город развивается, меняется", – говорит он.

В основе изменений каждого города лежит энергетика. В Днепре в нее инвестируют значительные средства – в этом году компания ДТЭК запустила инновационную подстанцию ​​"Надднепрянскую". Это один из объектов, который создает возможности для развития Днепра, делает его комфортным для жителей.

"Это современная цифровая подстанция с дистанционным управлением. Она даст новые мощности центру города, Шевченковскому и Соборному районам. Это энергоемкие районы города с большим количеством бизнес – центров, жилой застройкой, которым уже неоткуда было брать энергию. От подстанции получат питание новые, строящиеся ветки метрополитена. Нужно сказать, что строительство подстанции "Надднепрянская" дает новый импульс развитию инфраструктуры нашего города", – говорит Антон Дралов, главный инженер ДТЭК Днепровские электросети.

По освещенному центру города пролегают самые любимые маршруты и горожан, и туристов. Именно здесь, на набережной Лери Винн признается в безграничной любви к Днепру. В который он будет возвращаться вновь и вновь.

"Что может пожелать человек, который родился в этом городе. Город старше него в десять раз! Он может только признаться в любви к этому городу", – говорит он.

Напомним, что 14 сентября Днепр отметил День города – в 2019-м ему исполняется 243 года. Накануне праздника "Сегодня" сделали подборку самых интересных и необычных локаций, где можно увлекательно и с пользой провести время.

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