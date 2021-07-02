Обманул больше 60 человек. В Днепропетровской области мужчина продавал "воздух"

Правоохранители задержали мошенника, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет

Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого. Фото: ГУНП

В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который обманул более 60 украинцев с помощью интернет-сайта. Общая сумма убытков составляет полмиллиона гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 30-летний подозреваемый создал и администрировал вебсайт, где продавал несуществующие товары, в частности спортивное и туристическое снаряжение. Условием покупки была 100% предоплата на подконтрольные мужчине счета. Однако, получив деньги, злоумышленник исчезал.

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По месту жительства мужчины полицейские провели обыски и изъяли ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Реклама Копы изъяли мобильные телефоны и жесткие диски. Фото: ГУНП

Открыто уголовное производство по статье "мошенничество". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что мошенники "заработали" 4 миллиона на пенсионерке из Ровенской области.

Также напомним, в Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции.

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