Обрушение дворца культуры в Кривом Роге: появились новые подробности

В результате обрушения пострадал 27-летний парень

Пострадавший получил множество переломов. Фото: М. Журавель, Сегодня

Обрушение дворца культуры в Кривом Роге: появились новые подробности Журавель Максим https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f10/314/5c3f10314e671.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f10/314/5c3f10314e671.png 2019-01-16T13:20:09+02:00 Днепр В результате обрушения пострадал 27-летний парень

В Кривом Роге, где обрушилось здание бывшего дворца культуры, пострадал 27-летний парень – он был госпитализирован с переломами конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Днепропетровской области.

О происшествии спасателям сообщил местный житель: в момент обвала перекрытия между третьим этажом и кровлей он услышал громкий шум, а также стоны человека. Прибыв на место, спасатели увидели, что произошел обвал зрительного зала и фойе.

"Это здание не эксплуатируется порядка 10 лет. В данный момент проход туда был не перекрыт. В результате износа, а также погодных условий, произошло обрушение несущих конструкций. На месте происшествия из-под завала был освобожден граждан 1992 года рождения. Он получил перелом бедра, ключицы и конечностей. На место была вызвана "скорая помощь". Его госпитализировали", – рассказывал заместитель начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям Александр Шевченко.

Из-за вероятности дальнейшего обвала, спасатели были вынуждены вызвать на место кинологов, которые обследовали территорию, однако других пострадавших не обнаружили.

Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.

А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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