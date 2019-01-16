Обрушение дворца культуры в Кривом Роге: появились новые подробности
В результате обрушения пострадал 27-летний парень
В Кривом Роге, где обрушилось здание бывшего дворца культуры, пострадал 27-летний парень – он был госпитализирован с переломами конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Днепропетровской области.
О происшествии спасателям сообщил местный житель: в момент обвала перекрытия между третьим этажом и кровлей он услышал громкий шум, а также стоны человека. Прибыв на место, спасатели увидели, что произошел обвал зрительного зала и фойе.
"Это здание не эксплуатируется порядка 10 лет. В данный момент проход туда был не перекрыт. В результате износа, а также погодных условий, произошло обрушение несущих конструкций. На месте происшествия из-под завала был освобожден граждан 1992 года рождения. Он получил перелом бедра, ключицы и конечностей. На место была вызвана "скорая помощь". Его госпитализировали", – рассказывал заместитель начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям Александр Шевченко.
Из-за вероятности дальнейшего обвала, спасатели были вынуждены вызвать на место кинологов, которые обследовали территорию, однако других пострадавших не обнаружили.
Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.
А перед этим в Кривом Роге обрушилось здание бывшего кинотеатра – там рухнула крыша, но обошлось без пострадавших.
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