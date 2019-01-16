В Кривом Роге обрушилось перекрытие в здании дворца культуры

Пострадал один человек, его госпитализировали

фото: из открытых источников.

В Кривом Роге обрушилось перекрытие в здании дворца культуры https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e80/4f0/5c3e804f02df7.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e80/4f0/5c3e804f02df7.jpg 2019-01-16T02:43:00+02:00 Днепр Пострадал один человек, его госпитализировали

В Кривом Роге вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1000 квадратных метров. Пострадал 1 человек, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что обрушение перекрытия произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19.

"По состоянию на 21:20 поисковые работы завершены, погибшие и пострадавшие не обнаружены", – говорится в сообщении.

Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.

А в пригороде Киева, Вышгороде, обвалился балкон девятиэтажки. Инцидент произошел с балконом на втором этаже, под которым находилась пристройка.

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