В Кривом Роге обрушилось перекрытие в здании дворца культуры
Пострадал один человек, его госпитализировали
В Кривом Роге вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1000 квадратных метров. Пострадал 1 человек, его госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что обрушение перекрытия произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19.
"По состоянию на 21:20 поисковые работы завершены, погибшие и пострадавшие не обнаружены", – говорится в сообщении.
Ранее на Донбассе в оккупированной Макеевке рухнула крыша одного из рынков города. По словам очевидцев, пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, обвалились покрытие и каркас длинного торгового ряда, которые не выдержали веса выпавшего снега.
А в пригороде Киева, Вышгороде, обвалился балкон девятиэтажки. Инцидент произошел с балконом на втором этаже, под которым находилась пристройка.
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