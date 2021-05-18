Отправился на службу и исчез: в Днепре шестой день ищут 21-летнего парня (фото)

Пропавший Владислав Ковтонюк
В Днепре пропал 21-летний Владислав Ковтонюк, парень не выходит на связь еще с 13 мая.
Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что примерно в 5:30 13 мая он вышел из дома на улице Калиновой и направился в воинскую часть в Гвардейское, но туда так и не доехал. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.
При этом есть неподтвержденная информация, что 17 мая пропавшего видели в Днепре на проспекте Петра Калнышевского.
Приметы: рост 185 сантиметров, плотное телосложение, темные и короткие волосы.
В чем был одет: черные спортивные штаны, черная футболка, серая кофта с капюшоном и черные кроссовки с белой подошвой.
Напомним, в Турции ищут туристку из Украины Яну Кривошею. Альпинистка ушла в горы и перестала выходить на связь еще 2 мая.
Кроме того, в Ровенской области продолжаются поиски пенсионерки Анны Васейко. Последний раз ее видели на Пасху, когда та возвращалась домой из церкви.