Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Отправился на службу и исчез: в Днепре шестой день ищут 21-летнего парня (фото)

18 мая, 16:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Днепре парень уехал на службу в Гвардейское еще 13 мая, но в воинскую часть так и не доехал

Пропавший Владислав Ковтонюк

Пропавший Владислав Ковтонюк

В Днепре пропал 21-летний Владислав Ковтонюк, парень не выходит на связь еще с 13 мая.

Реклама

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что примерно в 5:30 13 мая он вышел из дома на улице Калиновой и направился в воинскую часть в Гвардейское, но туда так и не доехал. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

При этом есть неподтвержденная информация, что 17 мая пропавшего видели в Днепре на проспекте Петра Калнышевского.

Приметы: рост 185 сантиметров, плотное телосложение, темные и короткие волосы.

В тренде
Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках (фото, видео)
В тренде
О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26
В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
Реклама

В чем был одет: черные спортивные штаны, черная футболка, серая кофта с капюшоном и черные кроссовки с белой подошвой.

Напомним, в Турции ищут туристку из Украины Яну Кривошею. Альпинистка ушла в горы и перестала выходить на связь еще 2 мая.

Кроме того, в Ровенской области продолжаются поиски пенсионерки Анны Васейко. Последний раз ее видели на Пасху, когда та возвращалась домой из церкви.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Патрульного избили в Днепре. Пострадавший обвиняет свое руководство (обновлено)
Патрульного избили в Днепре. Пострадавший обвиняет свое руководство (обновлено)Днепр
Разбил окно и прятался в кустах. В Днепре из больницы сбежал кислородозависимый COVID-пациент
Разбил окно и прятался в кустах. В Днепре из больницы сбежал кислородозависимый COVID-пациентДнепр
В Днепре копы
В Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением (видео)Днепр
"Сливали" преступникам информацию. В Днепре накрыли банду юристов (фото)Днепр
В Днепропетровской области мужчина развращал в лесу свою 5-летнюю падчерицу. Подробности скандала
В Днепропетровской области мужчина развращал в лесу свою 5-летнюю падчерицу. Подробности скандалаДнепр
Демонтировали почти все: в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии (фото)
Демонтировали почти все: в Днепре заканчивают реконструкцию старейшей гимназии (фото)Днепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять