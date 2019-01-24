Первая сессия горсовета в Днепре: что обсудили депутаты

Депутаты проголосовали за присоединение пяти больниц и создание терминала обращений горожан

Депутаты обсудили льготы для ОСМД и снос баскетбольной площадки. Фото: Пресс-служба горсовета.

Первая сессия горсовета в Днепре: что обсудили депутаты Журавель Максим //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ef/072/5c48ef072e01f.png //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ef/072/5c48ef072e01f.png 2019-01-24T06:22:00+02:00 Днепр Депутаты проголосовали за присоединение пяти больниц и создание терминала обращений горожан

Депутаты горсовета вернулись к работе после зимних каникул и провели первое в нынешнем году заседание. Вчера в сессионном зале собрались 46 избранников из 64. На первой сессии обсудили земельные и финансовые вопросы, а также проблему приобретения мусорных баков. Кроме того, городские избранники обратились с просьбой к Кабмину. "Сегодня" наблюдала за ходом голосования в сессионном зале.

Сессия городского совета не обошлась без оживленной дискуссии. Мэр города Борис Филатов обсудил с депутатами вопрос льгот и субсидий в новых ОСМД, а также снос баскетбольной площадки на ул. Рабочей. После чего депутаты перешли к повестке дня. Согласно принятым решениям, вскоре во владение территориальной громады Днепра перейдет пять больниц, которые ранее входили в территориальную громаду области.

"Я надеюсь, что мы достигли принципиальной договоренности с коллегами из областной администрации. Они передадут нам больницы №4, 5, 6, 9 и 16. Нам также отдадут городское БТИ. Мы договариваемся о передаче в собственность территориальной громады двух зданий: разрушенного здания Успенского собора и здания бывшей Городской думы. У меня есть мечта, чтобы в следующей каденции мы проводили сессии уже в Городской думе Екатеринослава", — говорит градоначальник Борис Филатов.

Во время заседания депутаты приняли обращение к Кабинету Министров Украины с просьбой ускорить разработку механизма компенсации затрат на установку газовых счетчиков. Обусловлено это тем, что за последний год в мэрию неоднократно поступали обращения от горожан, которые просили повлиять на газотранспортные компании, чтобы те возместили стоимость установки приборов учета.

"Все эти компании являются частными, зато механизм начисления компенсаций находится в ведении Кабинета Министров", — отмечают в пресс-службе городского совета.

На заседании депутаты также утвердили концепцию развития электронной демократии. В следующие два года в Днепре заработает терминал для обращений горожан.

"В Днепре планируют запустить систему электронного взаимодействия, что поможет получать обратную связь от жителей города по рассматриваемым решениям горсовета. Для оценки результатов будут проводить электронные консультации и опросы. Еще один инструмент — платформа для онлайн-заседаний. Этот сервис позволит горожанам не только следить за заседаниями постоянных муниципальных комиссий в режиме реального времени, но и присоединяться к обсуждениям с помощью видеоконференций. При этом для регистрации участников будут использовать электронно-цифровую подпись", — сообщили в Днепровском городском совете.

Реформа в районах

В Днепре райуправления социальной защиты населения ждут перемены. Вместо них заработают территориальные управления соцзащиты.

"Предварительно уже было принято решение в следующий созыв не создавать районные советы. Их функции должны быть переданы городскому совету. Одна из масштабных — это социальное обеспечение. Но мы понимаем: если не начать процесс передачи полномочий сейчас, то через два года мы окажемся в ситуации, когда районные советы уже не будут выполнять своих функций, а в городе еще не будут созданы соответствующие структуры. Поэтому расписана процедура на следующие два года по ликвидации районных советов, чтобы постепенно передать их функции городу", — сообщил секретарь городского совета Днепра Александр Санжара.

Отметим, сейчас в районных управлениях социальной защиты населения работают около 500 человек.

На предыдущей сессии депутаты Днепра распределили бюджет. Половина казны пойдет на социалку, а 341 млн грн — на питание детей.

Ранее депутаты Днепра за два часа работы в сессионном зале слуги народа успели активно подискутировать на тему увеличения финансирования программы содействия деятельности ОСМД и ЖСК, а также проголосовали за ряд социально-экономических и бюджетных вопросов.

Также власть имущие Днепра рассмотрели ряд важных для города проектов, среди которых: покупка немецких трамваев в лизинг, передача мусульманской региональной общине здания Соборной мечети, а также решение вопроса строительства спортзала в Вальдорфской школе, работы над которым начнутся в следующем году.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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