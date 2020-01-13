Два года насиловал 12-летнюю падчерицу: педофила отправили за решетку

В Днепропетровской области суд отправил за решетку мужчину, который почти два года насиловал свою 12-летнюю падчерицу. Педофил проведет в тюрьме 14 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Приговором Петропавловского районного суда Днепропетровской области 47-летнего жителя Васильковского района признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3,4 ст.152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет)", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим – за умышленное убийство. Над девочкой он издевался в течение 2017-2019 годов. Он систематически насиловал 12-летнюю девочку, когда ее матери не было дома. Свою вину мужчина не признал, однако ее полностью доказали.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией.

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