Под Днепром возводят детсады в форме пчелиных сот, которые осветят энергией солнца

В Днепропетровской области решили строить необычные детские садики. Чиновники планируют уйти от типичных прямоугольных форм и приняли в разработку смелую задумку архитекторов, предложивших создавать помещения в форме пчелиных сот. Теперь садики будут больше походить на ульи. Первые необычные садики, готовые принять больше сотни детей, заканчивают возводить в поселке Илларионово Синельниковского района и в Подгородном.

"Сегодня" узнала, какими преимуществами будет обладать новый детсад. Форму шестиугольника выбрали, чтобы избавиться от советских "клише", по которым раньше создавались дошкольные учреждения.

"Типичный советский детский сад, доставшийся нам в качестве архитектурного наследия, — это набор прямоугольных элементов здания, соединенных между собой, с узкими коридорами, маленькими окнами и типовыми квадратными комнатами", — рассказывает "Сегодня" советник главы Днепропетровской ОГА.

В нынешнем проекте зодчие попытались соединить новые технологии и функциональность. Так, на крыше планируют разместить солнечные батареи, которые, благодаря накопленной за день энергии, позволят греть воду, или освещать территорию сада ночью.

"Сад имеет внутренний дворик, в котором сможет расположиться небольшой сквер с деревьями, детская площадка, либо елка, которую можно будет наряжать к зимним праздникам. Здесь будут окна в пол, отвечающие всем требованиям энергоэффективности. Он спроектирован с учетом новых влияний в архитектуре, более энергоэффективен и потребляет меньше энергоресурсов. Внешнее оформление садика диктует его внутреннее оформление. То, что будет внутри, будет кардинально отличаться о того, что мы привыкли видеть", — уверяет советник губернатора.

Обогревать группы зимой и осенью будут при помощи спецкотельной, работающей на альтернативном топливе. Кроме того, комнаты, в которых будут проводиться занятия, выполнены не в прямоугольной форме, а имеют форму шести или восьмиугольников.

"Есть два типовых проекта: садики, которые строятся в Подгороднем, Романково, Илларионово рассчитаны на 115 детей. А есть такой же проект, только увеличенный, на 220 детей, мы в этом году начнем строить в Днепре и области", — добавляет Голик.

В Подгородном. Строители уже возвели здание и приступили к внешней и внутренней отделке. Фото: nf.dp.ua

Идею чиновникам подали местные архитекторы. Когда же власть имущие убедились в соблюдении всех архитектурных норм и требований, строители приступили к работе. Первый сад, работа над которым сейчас ведется в Подгороднем, планируют открыть к сентябрю. Еще два примут детвору, которая годами томится в очередях, уже к концу года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Детский сад для ребенка: все за и против



В Подгородном строители уже возвели остов здания, состоящий из шести модулей-блоков и приступили к внешней и внутренней отделке двухэтажного здания. В ближайшие месяцы здесь проведут электричество, прошпаклюют стены, установят сантехнику и завезут необходимую мебель.

Местные жители рады инициативе и не могут дождаться открытия новых садиков, ведь многие существующие учреждения переполнены.

"В поселке давно было необходимо построить новый садик. Много детей ждут своей очереди по два года. В действующих садах катастрофически не хватает мест", — говорит жительница поселка Илларионово Оксана.

Вторит ей и "соседка" из Романково.

"Проект очень актуальный. У нас когда-то был один садик, но сейчас он не работает. Родители вынуждены возить детей в сад то на Днепрострой, то в город. Хоть немного удобства, чтобы разгрузить большой пассажиропоток, потому что зимой поездка в сад превращается в ад", — говорит Оксана Задоя.

Напомним, половину школ и детсадов требуют закрыть в Каменском Днепропетровской области.

Также ранее в Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады.