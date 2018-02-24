Половину школ и детсадов требуют закрыть в Каменском Днепропетровской области

Закрыть половину школ и детских садов города – требует пожарная инспекция в Каменском Днепропетровской области. Там проверили все учебные заведения. И в каждом нашли нарушения. Теперь требуют не пускать учеников на занятия в самых небезопасных зданиях. Две школы – суд уже постановил временно закрыть.

Пожар в библиотеке этого лицея начался во время уроков. Педагоги дым заметили сразу, из соседних классов вывели учеников. Пострадали лишь книги. Но стены покрылись копотью. Теперь здесь ремонт. Прежде всего — меняют проводку.

"Она на стене была в несколько вот таких линий, несколько вариантов. Причем зигзагом, внизу, вверху. Я не знаю, как это производилась проводка, внутренняя проводка, которая не выдержала большого напряжения", – рассказывает директор Каменского лицея информационных технологий Валентина Сбоева.

Об угрозе возгорания спасатели предупреждали руководство лицея еще осенью. Тогда после пожара в одесском лагере "Виктория", где погибли трое детей – инспекторы посетили более восьмидесяти городских школ и детских садов.

Внеплановые проверки служба по чрезвычайным ситуациям провела во всех учебных заведениях Каменского. Серьезные нарушения правил пожарной безопасности нашли везде.

Старая проводка, отсуствие заправленных огнетушителей и планов эвакуации при пожаре, решётки на окнах и наглухо закрытые запасные выходы. Такие нарушения зафиксировали инспЕкторы.

А сигнализация, как выяснили спасатели, и вовсе нигде не работает.

"Необходимо отремонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в школах и детсадах. Привести ее в надлежащее состояние. Часто она есть, налицо. Но смонтирована она была давно. И по состоянию на сейчас она не выполняет своих функций, не функционирует", – говорит начальник Каменского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Владимир Ярема.

Все нарушения зафиксировали, и с ними пошли в суд. Требуют запретить проводить уроки в пожароопасных помещениях. То есть во всех школах города. Два решения суда уже получили. Остальные иски ещё рассматривают. Чиновники подали апелляцию.

"Ни разу за весь период моей работы в образовании не выделялись средства в таких размерах, в которых нуждается система противопожарной безопасности в учебных заведениях. Городской бюджет не может осилить эти суммы", – признается директор департамента по гуманитарным по вопросам Каменского горсовета Татьяна Онищенко.

Чтобы установить сигнализацию во всех школах необходимо 60 миллионов гривен. А это двухмесячный бюджет городской отрасли образования, уверяет чиновница. И такая ситуация не только в Каменском. С нарушениями работают едва ли не все учебные заведения области.

"В настоящее время общая потребность в бюджете на выполнение первоочередных противопожарных составляет более 235 000 000 гривен. Готовится обращение в местные советы о выделении необходимого объема средств, – отмечает директор департамента образован ия Днепропетровской облгосадминистрации Алексей Полторацкий.

А пока педагоги ищут деньги — пожарные продолжают проверки. И готовят новые судебные иски.