Ко Дню города днепрянам пообещали необычный сюрприз: появились яркие фото

В «Прибрежном» будет работать лазерная подсветка, аналогов которой в Украине нет

Реклама

Ко Дню города, который днепряне отметят 14 сентября, в мэрии "упаковывают" подарки – откроют откроют уникальный для Украины сквер "Прибрежный" и обновленный троллейбусный маршрут через Центральный мост, проезд в котором будет стоить всего одну гривню.

Журналисты "Сегодня" выяснили, как будет выглядеть парк на набережной и куда поедет "рогатый".

СКВЕР.

Вопрос парков для Днепра уже долгие годы остается наболевшим. Большинство скверов, которые открыты для местных жителей, находятся в полузаброшенном состоянии: в одном буквально на глазах рассыпается мост и загрязнен пруд, в другом стоят заброшенные площадки для дискотеки и картинга, а также фонтан.

Однако уже в следующем году чиновники обещают привести в порядок документы и взяться за масштабную реконструкцию. А пока местные жители смогут проводить время в новом сквере "Прибрежный", который откроют Набережной Победы в районе аквапарка 13 сентября в 17:30.

По словам мэра города Бориса Филатова, новая зеленая локация не имеет аналогов в Украине: там создали фонтаны с подсветкой и лазерную инсталляцию. Ее оригинальность заключается в том, что сюжеты инсталляции будут проецировать на деревья, расположенные на противоположном берегу Днепра. К тому же все это будет сопровождаться музыкой.

"Сделали постоянную проекцию, в которой задействовали не только лазер, но и лучевые цветные прожекторы, которые будут подсвечивать деревья на расстоянии в полкилометра на противоположном берегу. Сверху них добавили еще и лазерную графику. Все это действо сопровождается музыкой", – сообщил разработчик лазерного шоу Николай Каблука.

Инсталляция будет работать каждый день, и по замыслу она будет меняться в зависимости от времени года. Кроме того, до двух раз в неделю планируют показывать шоу с графическими образами, которые расскажут о нашем городе.

Для лазерного шоу используют оборудование, которое раньше стояло на знаменитом Empire State Building в Нью-Йорке. В сквере также созданы площадки для детей и оборудованы удобства для людей с ограниченными возможностями. При этом 14 сентября в эксплуатацию сдадут лишь первую часть "Прибрежного", тогда как работы на второй еще продолжатся.

МАРШРУТ.

Во время масштабной реконструкции Центрального моста строители также реконструировали контактную сеть. За пару дней до открытия переправы (сдали в эксплуатацию 7 сентября), по ней проехался троллейбус, чтобы определить, есть ли какие-то нестыковки в работе электросети.

И вот уже на День города по мосту хотят пустить обновленный троллейбусный маршрут №14. "Рогатые" будут курсировать от ул. Глинки до жилмассива "Солнечный".

"Сейчас на линии ведутся пусконаладочные работы. По этому маршруту будут курсировать четыре троллейбуса: два с автономным ходом, которые ходили раньше (теперь они будут ездить на электрическом питании – Авт.), и еще два абсолютно новые, экономичные и экологичные. Это даст интервал движения в 7-8 минут. Если сравнивать, то сейчас троллейбусы 14-го маршрута ездят с интервалом 25-30 минут", — рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Маковцев.

Однако и на этом подарки не заканчиваются. Маковцев также подчеркнул, что с 14 сентября по 14 октября стоимость проезда в троллейбусе №14 составит всего одну гривню.

Напомним, что по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, на День города также должно состояться торжественное открытие Центрального моста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама