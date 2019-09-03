В Днепре недовольные горожане взяли штурмом Центральный мост: видео

"Бунт" вспыхнул после того, как люди несколько часов стояли в очереди на бесплатный катер

В Днепре перекрыли центральный мост / Фото: Информатор

В Днепре местные жители взяли штурмом Центральный мост, который закрыт на ремонт до 14 сентября. В связи с проведением работ, которые могут навредить здоровью горожан, мэрия решила полностью закрыть переправу не только для транспорта, но и для пешеходов и велосипедистов.

На штурм горожане пошли из-за того, что им пришлось несколько часов простоять в очереди на катер, который бесплатно переправляет людей с одной части Днепра на другую, однако дождаться отправления им так и не удалось.

Свое недовольство они высказали в социальных сетях отмечая, что "людей с катера отправили ехать через Старый мост (Амурский мост), однако он стоит, после чего люди устроили бунт и все дружно пошли через мост".

Полиция, которая дежурит на въезде на переправу, всячески отговаривала горожан от затеи, но попытки ее были тщетны — горожане все же пошли пешком.



Отметим, что открыться Центральный мост после ремонта должен на День города 14 сентября. В июле Днепр с рабочим визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего визита глава государства проинспектировал переправу и заключил с мэром города Борисом Филатовым пари, по условиям которого, если мост успеют сдать в срок (до 14 сентября), открывать его приедет сам Владимир Зеленский, а если нет – мэру придется подать в отставку.

Между тем, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко 21 августа заявил, что Центральный мост готов на 95%. Это дает основания полагать, что победу в пари одержит все же городской голова.

Напомним, что полностью перекрыть многострадальный мост чиновники решили после инспекции президента Украины Владимира Зеленского, который побывал в городе в конце прошлой недели и заключил пари с мэром Борисом Филатовым: если мост не успеют отремонтировать ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября, градоначальник добровольно покинет пост.

А пока в Днепре из-за ремонта центрального моста города, когда добраться с одного берега на другой стало настоящей проблемой, запустили водное такси, которое перевозит людей быстро, а главное бесплатно.

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