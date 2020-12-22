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Похищения людей, сутенерство и наркоторговля: под Днепром поймали преступную банду (фото)

22 декабря, 12:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушители похищали людей и выбивали несуществующие долги

В Днепропетровской области задержали участников преступной группировки. Злоумышленники совершали разбойные нападения, вымогали несуществующие долги, продавали наркотики, хранили оружие и воровали авто.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В полицию о преступлениях начали сообщать еще с 2018 года. Однако правоохранители, пишут в МВД, не реагировали на обращения людей. Поэтому для расследования привлекли силы Департамента внутренней безопасности НПУ.

Нарушители "работали" в Павлограде, Кривом Рогу и Днепре. Банду возглавил 39-летний житель Павлограда. В состав группировки входило почти 30 человек, большинство из которых – ранее судимые или имели проблемы с законом.

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Рэкет или вымогательство денег злоумышленники использовали как к обычным людям, так и к наркодилерам. Чтобы запугать пострадавших, они отбирали авто, устраивали погромы в помещениях, избивали людей и угрожали им и их родным.

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Так, они похитили двух жителей Павлограда и выбивали из них деньги.

Кроме этого, злоумышленники причастны к созданию притонов, сутенерства, поставках наркотиков, к контролю за незаконной добычей угля на территории терриконов шахт Западного Донбасса, к кражам угля из железнодорожных станций и к контролю деятельности мошеннических колл-центров.

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Копы провели 48 одновременных обысков и изъяли наркотики, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехнику и телефоны, а также автомобили.

Сейчас задержаны восемь фигурантов, в том числе организатор банды. Пока правоохранители ищут остальных злоумышленников.

Напомним, в Днепропетровской области "проверяющие счетчиков" грабили пенсионеров.

Кроме того, в Николаеве задержали подозреваемых в серии разбойных нападений.

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разбой банда Днепропетровская область
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