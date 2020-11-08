"Потрошитель" 20 минут резал людей: полиция Кривого Рога объяснила медленную реакцию

В полиции утверждают, что справились "за считаные минуты"

В полиции Кривого Рога утверждают, что задержали мужчину, напавшего сегодня с ножом на прохожих, менее чем за 20 минут, который понадобились на его обнаружение.

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Об этом сообщил сайту "Сегодня" первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанного события. Гражданина задержали", – рассказал он.

В то же время, как сообщают местные СМИ, мужчина бросался на прохожих на 6 улицах: Героев АТО, Степана Тильги, Вадима Гурова, Костенко, Ветеранов Труда и проспекте Гагарина.

Но в полиции настаивают, что задержали его быстро.

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"На задержание подозреваемого после его обнаружения понадобились считаные минуты. Уточняю, что на поиски, включая объезд территории, понадобилось меньше 20 минут", – говорит Билошицкий.

Напомним, в Кривом Роге в субботу, 7 ноября, мужчина с ножом бросался на проходящих мимо людей, двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них 8-летний ребенок. Полиция около 20 минут не могла задержать нападавшего.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Кривом Роге, назвав сегодняшнее нападение "проявлением абсолютного терроризма", а нападавшего "выродком рода человеческого".

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