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Познакомились в интернете: в Каменском мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика

20 июля, 06:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленник позвал ребенка на встречу и заманил в машину

В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика.

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Как сообщили в Нацполиции области, инцидент произошел в Каменском. В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и заявила, что ее сына, ученика 8-го класса, изнасиловал взрослый мужчина.

По информации сайта "Информатор", пострадавший ребенок рассказал, что он познакомился с мужчиной в социальной сети "ВКонтакте" в свой день рождения. Тот предложил ребенку встретиться, чтобы отметить праздник. Во время встречи злоумышленник заманил мальчика в свое авто, увез на дачу в Петриковку и изнасиловал. После инцидента ребенок при первой же возможности обратился к прохожему и попросил отвезти его в полицию.

На данный момент правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. По данному факту открыли уголовное производство.

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Ранее мы сообщали, что в Николаевской области задержали мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

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Напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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изнасилование педофилия Днепропетровская область каменское

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