В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочку

Мужчине теперь грозит до 15 лет за решеткой

В Николаевской области мужчина насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Следователи уже вручили ему подозрение.

Инцидент произошел в Веселиновском районе. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, об издевательстве над ребенком 9 июня рассказал дядя девочки. Кроме того, выяснилось, что горе-отчим уже был ранее судим.

"30-летнего ранее судимого злоумышленника правоохранители доставили в отдел полиции, где под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК)", – рассказали в полиции.

Сейчас в этом деле продолжается досудебное следствие. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет за решеткой.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве 41-летний педофил развращал 10-летнюю девочку.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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