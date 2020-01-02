Праздничные ярмарки ждут посетителей в Днепре

В новогоднюю ночь у главной елки города собралось 7 с половиной тысяч днепрян

1 января в центре Днепра, где ранее мужчина ушел с корпоратива в одних трусах, было очень людно. На каток выстроилась длиннющая очередь. Не протолкнуться и на праздничной ярмарке, что у главной елки города. Возобновили работу аттракционы, фотозона и палатки со сладостями и напитками. Днепряне собрались кто целыми семьями, кто с компанией друзей и продолжили праздновать.

Пожалуй, и неудивительно, так как в новогоднюю ночь у главной елки города собралось 7 с половиной тысяч днепрян. На испугали их даже снег с дождем, Народные гуляния стартовали еще в 10 вечера с праздничного концерта. Затем были танцевальные мастер-классы, выступления уличных артистов, флешмоб Дедов Морозов и дискотека. Развлекались и танцевали до самого утра.

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Как следует зажгли и те, кто Новый Год встречал дома. Не успел президент закончить поздравления, как в небе над Днепром запестрели разноцветные огни. Обильные фейерверки не прекращались почти час. Не смущало днепрян и то, что салюты в городе официально – под запретом. В целом же 2020-й Днепр встретил без каких-либо существенных конфликтов или беспорядков. До самого Рождества в Днепре будут работать елочные городки и новогодние ярмарки.

Между тем, празднование Нового года продолжилось в Киеве 1 января с 17:00.

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