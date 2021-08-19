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Прилетел на свадьбу, а стал нелегалом. Как канадец оказался вне закона в Украине

Всеволод Прокофьев Всеволод Прокофьев корреспондент
19 августа, 06:25
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Эта история со счастливым концом – влюбленных расписали и медовый месяц они проведут на Херсонщине
Гражданин Канады приехал на свадьбу с украинкой. Коллаж "Сегодня"
Гражданин Канады приехал на свадьбу с украинкой. Коллаж "Сегодня"

Студента из Канады отказались расписать с украинкой. Парень прошел паспортный контроль в аэропорту. А когда приехал в Днепр, чиновники заявили: границу пересек незаконно.

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Подробности выяснили новости "Сегодня".

Обнимаются и все время держатся за руки. 21-летние студенты – Винсент и Аня – вместе почти три года. Канадец и украинка познакомились в онлайн-игре. Он был храбрый воин, она – волшебница.

"Мы ежедневно общались. Я уговорил ее поделиться номером. Говорили-говорили, вплоть вот я решил – время познакомиться поближе", – делится Винсент.

Впервые встретились зимой 2019-го – отдыхали на Ямайке, откуда Винсент родом. А потом, из-за ковид-пандемии, виделись только раз. Однако, твердо решили – хотят жениться и вместе жить в Канаде. Запланировали церемонию. За день Винсент прилетел в Киев, а там пересел на самолет в Днепр. С кольцами уже пришли в ЗАГС, но там расписать пару отказались. Получили письмо от миграционной службы: мол, паспортного контроля Винсент не прошел, и в Украине – нелегально.

"Говорю: вот моя виза, вот печать в паспорте. А они говорят: это подделка. Я был шокирован и разочарован. Боялся – меня в тюрьму посадят", – говорит канадец.

Мама Ани – Лариса – тогда подняла на ноги всех знакомых. Переживала и за счастье дочери. И за будущего зятя – чтобы не выслали из страны.

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Пограничники предполагают: данные о том, что Винсент пересек границу, потерялись в электронных реестрах. В интервью "Сегодня" уверяют – все уже исправили.

"Ему не могли сразу подтвердить другие государственные органы о том, что он якобы пересекал границу или, как было обращение, что он не пересекал государственную границу. От него поступило к нам официальное обращение. Я думаю, что он тот ответом будет доволен", – уверяет представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

И вот из ЗАГСа неожиданный звонок. Позвонили и сказали – можно расписаться хоть завтра. Без платья, толпы гостей и свадебного марша – скорее расписываться. Мама только и успевает пожелать счастья молодым. На самой церемонии, решили, обойдутся без лишних глаз и камер телевизионщиков. К журналистам выходят уже со свидетельствами о браке.

Но вот жить вместе молодожены пока не смогут. Нужно время на оформление документов, к тому же у Ани – последний курс обучения в Днепре. А медовый месяц молодожены уже спланировали. Через два дня отправятся к морю – на Херсонщину.

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