Пришел в гости: под Днепром подросток изнасиловал 2-летнюю девочку

Он признался полиции в содеянном

В Днепропетровской области 15-летний подросток изнасиловал 2-летнюю девочку, пока ее мать находилась на кухне.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в селе Адамовка. В полицию обратилась 24-летняя мать ребенка, у которой в гостях находился подросток. Он последние несколько дней проживал у нее дома.

Женщина находилась на кухне, когда услышала плач дочери. Зайдя в комнату, она увидела, что подросток держит плачущего ребенка на руках.

По его словам, девочка упала и он помог ей. Но мать обнаружила на теле ребенка и постели кровь. Она начала кричать на подростка, тот испугался и сбежал домой.

Позже в разговоре с полицией он признался, что изнасиловал ребенка. Судмедэксперты, в свою очередь, подтвердили возможное изнасилование.

В полиции Днепропетровской области "Сегодня" подтвердили наличие уголовного производства по данному факту.

"По данному факту было открыто уголовное производство. 15-летний подросток, который подозревается в преступлении, задержан", - сообщила нам спикер Каменского управления полиции Днепропетровской области Елена Тимченко.

В то же время в полиции отказались сообщить о том, по каким причинам подросток ночевал в семье своей жертвы. Открыто уголовное производство по статье "Изнасилование".

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за сексуальное насилие и эксплуатацию над детьми. Он предусматривает внедрение в украинское законодательство Лансаротской конвенции.

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