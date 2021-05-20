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Призрачный долг. После смены поставщика газа украинцу насчитали 2000 гривен

20 мая, 11:16

Ксения Капустинская , Всеволод Прокофьев

Местный газсбыт отказался от личного общения с журналистами. Мы узнали у юристов, что делать в такой ситуации

Долг за газ может оказаться ненастоящим

Долг за газ может оказаться ненастоящим / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Долг за газ в 2000 гривен насчитали жителю села Ляшковка в Днепропетровской области. В начале года Николай Нетеса произвел смену поставщика топлива, но предыдущий газсбыт не прекратил начисления и даже пригрозил отключением, говорится в сюжете "Сегодня".

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Когда съемочная группа приехала в райцентр разбираться с ситуацией, газовщики отказались впустить журналистов якобы из-за карантина. Ожидание, что кто-нибудь из руководства газопоставляющей компании выйдет на улицу, тоже оказалось напрасным.

Видео: Сегодня

Позже в ответ на журналистский запрос поставщик заверил: долг пересчитали. Вместо задолженности в 2000 гривен осталось 45,74 гривни.

Если разобраться с газовщиками мирным способом не удается, юристы советуют жаловаться письменно.

"Жаловаться по поводу того, чтобы получить информацию о расчете долга. Газбыт в течение 30 дней должен рассмотреть жалобу", – сказал юрист Андрей Верба.

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Кроме того, можно обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, – НКРЭКУ. Там могут проверить все начисления и оплаты, что поможет восстановить справедливость.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цены на газ установили "Нафтогаз" и другие поставщики с 1 мая.

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