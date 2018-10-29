Проломили голову кастетом: в Днепропетровской области избили активиста "Нацдружин"

Знакомые пострадавшего считают, что на мужчину напали из-за его борьбы с наркоторговлей

В Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста "Национальных дружин" Юрия Малимонова.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ячейки партии "Национальный Корпус" в Павлограде.

"Нашему активисту "Национальных дружин" Юрию Малимонову проломили голову. Сейчас мы в хирургии. На Юру напали со спины, залили баллоном и проломили голову кастетом, сломали челюсть", – сообщил он.

По мнению Середы, причиной нападения, вероятно, является борьба с наркорекламой. Пока другие детали инцидента неизвестны.

Напомним, 26 октября в Киеве неизвестные избили главу молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко. На политика напали в подъезде его дома, избили и сказали о "последнем предупреждении".

Ранее мы писали, что под Харьковом нашли повешенным местного активиста: друзья заявляют об инсценировке.

Перед этим в Харькове сожгли Land Cruiser главы местной самообороны.

А в Кременчуге Полтавской области избили члена партии "Рух нових сил" Олега Филипаса.