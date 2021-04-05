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Пьяная бабушка забыла в горящем доме: в Днепре спасли 4-летнюю девочку с 60% ожогов (фото)

5 апреля, 14:29

Татьяна Очеретяная , Всеволод Прокофьев

Ребенок провел полгода в больнице

В Днепре врачи областной детской больницы поставили на ноги девочку с 60% глубоких ожогов.

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Об этом сообщает "Сегодня".

4-летняя Женя пострадала в страшном пожаре. Пьяная бабушка забыла ее в горящем доме.

Ребенок провел 10 дней в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ и два месяца в реанимации. И вот через полгода лечения ее выписывают.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"
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Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Маму девочки сейчас лишают родительских прав. Всем процессом занимались волонтеры и прабабушка Жени, которая и заберет внучку к себе под опеку.

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Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

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Напомним, в Киеве мужчина после конфликта с женой выгнал ее из квартиры, а сам поджег кроватку с 6-летним ребенком.

Кроме того, в Киеве на Воскресенке женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка.

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Днепр медики девочка спасение пожар

Источник: Сегодня

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