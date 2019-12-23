Расстрел внедорожника из гранатомета в Днепре: задержаны четверо подозреваемых

Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство

/ Фото: Нацполиция

В Днепре во время полицейской спецоперации правоохранители задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. К преступлению причастны четверо мужчин, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

ЧП произошло 29 января 2019 года на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорный в Соборном районе Днепра. Один из членов группы выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля "Toyota Land Cruiser 200". На время взрыва в салоне автомобиля находился 46-летний водитель и пассажир. В результате взрыва люди не пострадали. На месте происшествия был обнаружен хвостовик от выстрела РПГ.

"Они спланировали преступление и распределили между собой роли. По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй – водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю с ручного противотанкового гранатомета", – рассказали правоохранители.

В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные – жители г. Днепр и г. Синельниково в возрасте 30-55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство.

За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как писал сайт "Сегодня", в Харькове сотрудники патрульной полиции задержали прохожего с гранатометом на плече. Вооруженный мужчина как раз предлагал подтолкнуть автобус, который заглох на дороге. Во время обыска у подозрительного человека обнаружили еще и пистолет. К тому же вооруженный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее также сообщалось, что в Киеве расстреляли из гранатомета здание мостостроительной компании.

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