ФОТОФАКТ. Разноцветные пуфы и бассейн: в Днепропетровской области работает уникальная школа

Сегодня, 05:37

Фасад школы украшают плиты ярких цветов, а внутри — просторные светлые коридоры с разноцветными пуфами и игра "классики" на полу


Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Учеба в радость. Фото: facebook.com

Опорная школа в поселке Соленое Днепропетровской области превращается в образец для других. Там завершили второй этап реконструкции.

"В ближайшие несколько месяцев закончим третий этап, и школа будет, как новая", — рассказал советник губернатора Юрий Голик.

Фасад школы украшают плиты ярких цветов, внутри — просторные светлые коридоры с разноцветными пуфами, игра "классики" на полу, полки с книгами и даже небольшой бассейн с шариками, в котором с удовольствием играют первоклашки.

Напомним, в Китае 8-летний мальчик пять километров шел по морозу в школу, чтобы сдать экзамен В день школьного экзамена температура опустилась до -9, а у мальчика не было теплой одежды. Несмотря на это, мальчик решил идти в школу. И он сдал этот тест, прославившись на весь мир.

Ранее мы сообщали, что после смерти отца 13-летний мальчик работает, чтобы прокормить семью из 9 человек.

Напомним, учительница оставила послание родителям на лбу ученика.

Также мы писали, что в Винницкой области извращенец устроил "шоу" в школе.
школа, ремонт, бассейн, фасад

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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