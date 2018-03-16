ФОТОФАКТ. Разноцветные пуфы и бассейн: в Днепропетровской области работает уникальная школа

Фасад школы украшают плиты ярких цветов, а внутри — просторные светлые коридоры с разноцветными пуфами и игра "классики" на полу

Опорная школа в поселке Соленое Днепропетровской области превращается в образец для других. Там завершили второй этап реконструкции.

"В ближайшие несколько месяцев закончим третий этап, и школа будет, как новая", — рассказал советник губернатора Юрий Голик.

Фасад школы украшают плиты ярких цветов, внутри — просторные светлые коридоры с разноцветными пуфами, игра "классики" на полу, полки с книгами и даже небольшой бассейн с шариками, в котором с удовольствием играют первоклашки.

Напомним, в Китае 8-летний мальчик пять километров шел по морозу в школу, чтобы сдать экзамен. В день школьного экзамена температура опустилась до -9, а у мальчика не было теплой одежды. Несмотря на это, мальчик решил идти в школу. И он сдал этот тест, прославившись на весь мир.

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