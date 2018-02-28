Ребенок, который получила десять переломов, идет на поправку

Сегодня, 23:23

За судьбой малышки следит вся Украина, мать покалечила ее, упав на ребенка


Годовалая София, которая получила десять переломов по вине матери, идет на поправку. За судьбой малышки следит вся Украина. Мать покалечила ее, упав на ребенка. Спустя месяц журналисты "Сегодня" проведали девочку в больнице. Оказалось, за все это время никто из родных к ней так и не приехал.

Маленькая София в больницу попала в начале года. Тогда ее жизнь висела на волоске, говорят медики. Несколько дней провела в реанимации. Теперь живет в отделении травматологии.

Каждое утро сотрудники, которые приходят на смену, прежде всего, бегут с Софой поздороваться.

Софию уронила и упала на нее сверху мама. Приступ эпилепсии так сказали родственники. Скорую вызвали лишь через сутки после случившегося. У одиннадцатимесячной малышки обнаружили переломы сразу в десяти местах.

На рентгенограмме переломчики срослись. Теперь в такой повязочке надо находиться месяц-полтора.

Свой первый год 15 февраля девочка встретила в больнице. Для нее устроили настоящий праздник. Палату украсили шарами, Соню буквально завалили подарками.

Подгузники, детское и молочное питание часто приносят волонтеры и родители других пациентов. Ни родная мама, ни ее дядя за месяц в больнице так и не появились.

"Сегодня" повторно наведались в дом, где жила Соня. Ее мать последний раз видели в середине прошлого месяца, уверяют родственники. Не могут найти мать Сони и полицейские.

Через неделю девочке должны снять гипс. Потом предстоит длительная реабилитация. В больнице годовалая Соня проведет еще несколько месяцев. Если за это время ее родная мама так и не появится, ребенку будут искать новую семью.
видео, ребенок, перелом

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Источник:

"Сегодня"

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