Реформа соцпомощи: что изменится в центрах поддержки семей в Днепре

Родителям предоставят бесплатные консультации, а с детьми смогут работать реабилитологи

Фото: Pixabay

Реформа соцпомощи: что изменится в центрах поддержки семей в Днепре Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cae/8f6/5c5cae8f626dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cae/8f6/5c5cae8f626dc.jpg 2019-02-08T06:12:00+02:00 Днепр Родителям предоставят бесплатные консультации, а с детьми смогут работать реабилитологи

В Днепре реорганизуют детские социальные центры. Раньше в них могли находиться женщины на последнем месяце беременности или с одним полуторагодовалым ребенком. После реорганизации в центре смогут жить мамы с одним или тремя детьми, вне зависимости от их возраста.

"Сегодня" узнала, что еще изменится в центрах поддержки семей и какие услуги в них будут предоставлять.

Так, в Днепре реформируют два центра социально-психологической помощи для детей и Городской социальный центр матери и ребенка.

Сейчас власть имущие решают вопрос наполнения и предоставления услуг.

"Мы опросили 400 респондентов, благодаря которым узнали, что семьи нуждаются в психологической помощи. Им некуда обратиться, чтобы получить психологический или юридический совет. При этом важно, чтобы эта консультация была бесплатна. Как правило, им предлагают платные услуги, но не каждая семья это потянет. Поэтому мы думаем над тем, чтобы создать дневное отделение для консультации таких семей. Там будут работать психологи, юристы, социальные работники", — рассказывает "Сегодня" начальник управления службы по делам детей департамента социальной политики горсовета Анна Довготько.

В центре также хотят создать отделение для детей с особыми потребностями, где с малышами будут работать реабилитологи, проводя занятия, процедуры и массаж.

"Мама в это время сможет заняться своими бытовыми вопросами. Как правило, эти женщины привязаны к детям, которых не могут оставить без присмотра. Почти все время у них уходит на уход за детьми. Поэтому для них важно иметь возможность сделать небольшую передышку", — отмечает Анна Довготько.

Кроме того, решается вопрос о создании небольших жилых домиков для сирот. Жить там будут дети подросткового возраста. В таких домах детвора сможет получить необходимые навыки самообслуживания и самоорганизации, что в дальнейшем позволит им без труда поступать в высшие учебные заведения. В скором времени, при наличии финансирования, планируется приступить к строительству такого домика или покупке уже готового помещения.

Напомним, в Украине планируют реформировать экстренную медицину — обещают, что скорая будет приезжать за 4 минуты, оказывать первую помощь смогут даже водители карет и кондукторы в транспорте, а в людных местах установят дефибрилляторы. Все это предполагает обнародованная Минздравом концепция развития экстренной медпомощи(ЭМП), которая придет на смену привычной скорой.

Также мы писали, что в Кабмине намерены просить МВД о сопровождении "скорой помощи".

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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