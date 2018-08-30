Сабли, бракованные монеты и черепа птиц: что продают и покупают украинцы

В сети, как и на барахолке, спросом пользуются предметы времен Первой и Второй мировой войн

На днепровских досках объявлений часто можно встретить объявления о продаже антиквариата. Причем в сети можно не только стать новым владельцем раритетной вазы или монеты, но и прикупить целую коллекцию предметов, которые собирали не один десяток лет.

Среди необычных собраний можно встретить бабочек и даже черепа птиц. Стоимость таких лотов стартует от 40 грн и доходит до 50 000. "Сегодня" выяснила, что днепровские коллекционеры продают и что просят за свой товар.

ИСТОРИЯ. Популярные онлайн-доски объявлений забиты сотнями предложений о продаже той или иной старинной вещи. Спросом пользуются ножи и сабли, монеты, мебель, фотоаппараты. Нередко встречаются объявления со статуэтками, сервизами женскими украшениями. История у этих лотов весьма интересная. Кто-то говорит, что коллекцию собирал самостоятельно, а кому-то раритеты достались в наследство.

"Продаю коллекцию мужа — ножи. Супруг занимался коллекцией больше шести лет.

А теперь пришлось выставить все на продажу, нужны деньги", — рассказывает автор объявления о холодном оружии Наталья, которая выставила штык 1945 года выпуска, запросив 8000 грн.

В сети, как и на барахолке, спросом пользуются предметы времен Первой и Второй мировой войн. Так можно купить сразу целую коллекцию предметов, в которую вошли зажигалка, саперская лопата, столовые ножи.

"В коллекции много разных вещей: каски, ножи, кинжалы. Человек увлекался исторической реконструкцией — ходил в каске, с котелками, в форме. Теперь же его не стало,и вдова попросила пристроить эти вещи", — делится с нами автор другого объявления.

МОНЕТЫ. Подыскать что-то стоящее на досках объявлений могут и нумизматы. Коллекционеры продают монеты времен царской России, советские рубли и серебряные копейки. Стоимость раритетных монет стартует от 40—200 грн за штуку.

"Муж сам собирает коллекцию - что-то покупает, что-то продает. У него много разных монет. Какие-то стоят 40 гривен какие-то — 70 грн. Цена некоторых экземпляров доходит до 200", — отмечает продавец.

Однако встречаются и более ценные экземпляры. Например, за 10 копеек 1992 года выпуска автор просит 1300 грн. За Римские монеты — 1500 грн. Другой продавец за серебряный царский "пятак" хочет выручить 100 00 грн. Владельцы коллекций объясняют такую высокую цену выпуском монет, а также их оригинальностью.

К слову, если на копейке замечен какой-то заводской брак, такой лот продается намного дороже. Ценность повышают даже интересные номера на купюрах. К примеру, за банкноты, на которых красуются числа 115811 и 5755555, авторы просят от 130 до 300 грн.

БАБОЧКИ И ПТИЦЫ. В два клика компьютерной мыши можно стать и владельцем

лепидоптерологической коллекции — собрания бабочек. Стоимость одного экземпляра стартует от 200 грн.

"У нас большая коллекция, собираем примерно лет семь. Какие-то покупали, каких-то ловили сами. Но основная часть, конечно, куплена. Много иностранных бабочек. Спрашивают часто, особенно люди, которые разбираются в этом товаре", — рассказывает о своей коллекции продавец Марина.

Весьма неожиданно было встретить среди десятка однотипных объявлений предложение о продаже коллекции птичьих черепов.

"Муж на профессиональном уровне занимается орнитологией. Он ведет учет птиц, а чтобы проделать эту работу, нужно пройти несколько километров. Ходит он по пересеченной местности, в лесах и балках, находя там трупы разных пернатых. У нас в коллекции представлены хищники, у которых поврежден череп. Они имеют большую научную ценность. Химически никак не обрабатывались, поэтому подходят для генетического анализа. Решили продать, потому что залежались дома", — делится с "Сегодня" коллекционер Оксана.

Ранее мы писали, что в Одессе все чаще можно встретить объявления о продаже коллекций, причем продают не только собрания марок и монет, но и наборы старинной посуды, DVD-диски и даже устаревшие детали компьютеров. "Сегодня" разузнала, почему коллекционеры распродают то, что собирали годами.

А коллекция запорожского музея ретро-техники признана самой ценной в Европе.

Напомним, личные вещи покойного актера Робина Уильямса уйдут с молотка. Продадут даже табличку о присуждении Уильямсу звезды на Аллее славы в Голливуде.