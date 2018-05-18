ФОТОФАКТ. Самые большие в Европе цветочные часы одели в яркую "вышиванку" из 22 тысяч цветов

Уникальные цветочные часы находятся в парке Героев на пр. Металлургов в Кривом Роге, где создано место отдыха европейского уровня

В Кривом Роге продолжаются работы по благоустройству и озеленению города. Особенно радуют криворожан обновленные цветочные клумбы. На цветниках в парках, скверах и на городских аллеях высажено уже более 46 тысяч цветов – тюльпанов, канн и др, – передает Кривой Рог Life.

В рамках программы по благоустройству в этом году в городе также высажены 1190 деревьев, 2500 кустов, проведено благоустройство 10 549 м2 клумб. Озеленение Цветочных часов – одна из составляющих этой программы. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Криворожского горсовета и исполкома.

"Мы постарались, чтобы к Всемирному Дню вышиванки, гордость и одна из визитных карточек нашего города – цветочные часы, одели на себя яркую "вышиванку" из более 22 тысяч цветов", – сказал мэр города Юрий Вилкул.

"В композицию на цветочных часах вошли всеми любимые чернобривцы, петуньи, цинерарии. Сотрудники коммунального предприятия "Сансервис" занимаются высадкой цветов по схеме, чтобы создать интересный орнамент. Такая красота будет радовать жителей и гостей нашего города целое лето", – отметила и. о. начальника отела по благоустройству Ирина Рудь.

Уникальные цветочные часы находятся в парке Героев на пр. Металлургов, где создано место отдыха европейского уровня. Свой наряд они меняют два раза в год, следующая обновка их ждет ко Дню Независимости Украины.

Цветочные часы в Кривом Роге были созданы в 2011 году в рамках программы соцпартнерства города и промышленных предприятий, инициированной Александром Вилкулом. Криворожские цветочные часы самые большие в Европе и занесены в Книгу рекордов Украины. Диаметр их циферблата составляет 22 метра, длина часовой стрелки – 8 метров, а минутной – 12,5 метров. Ажурные объемные стрелки выполнены в виде световых коробов, которые движутся по монорельсу. Ход стрелки обеспечивает часовой механизм, расположенный под зданием. Днем каждый час будет сопровождаться мелодичным звоном, а ночью часы подсвечиваются. Вся часовая система запускается при помощи электронной системы. Под цветочными часами находится современная 3D-видеогалерея. Это уникальный культурно-художественный объект, в котором находится панорамный экран с видеоматериалами о городе.

Накануне в Киеве появился рушник из цветов. Полотно состоит из нескольких тысяч бегоний и колеусов. Его площадь — 13,5 кв м. Такой необычный подарок горожанам ко Дню вышиванки сделали работники "Киевзеленстроя".

Также напомним, что сотрудники "Киевзеленстроя" обновили арт-скульптуру мамонтенка посреди транспортной развязки на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда, его украсили яркими цветами.

Ранее мы писали, что цветочные часы в Киеве украсят петриковской росписью.