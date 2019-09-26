Сессия горсовета в Днепре: решались вопросы бюджета и благоустройства

Депутаты обратились к Кабмину с просьбой передать землю на расширение кладбища

В горсовете Днепра обсудили важные вопросы благоустройства и бюджета / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Реклама

В Днепре состоялось очередное заседание городского совета, на котором зарегистрировались 52 депутата из 64, которые за два часа во главе с мэром города Борисом Филатовым успели оживленно подискутировать и проголосовать за вопросы, внесенные в повестку дня.

Так, во время заседания депутаты внесли изменения в правила благоустройства: отныне все детские и спортивные площадки, парки и тротуары должны быть обустроены в соответствии с потребностями людей с ограниченными возможностями.

"Новых правил должны придерживаться не только профильные коммунальные предприятия, но и владельцы кафе, ресторанов, магазинов и других коммерческих структур. Внесение таких изменений позволит вести дополнительный контроль за выполнением государственных строительных норм, принятых недавно Минрегионстроем", — сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Следить за выполнением соответствующих правил будет Инспекция по благоустройству.

Кроме того, депутаты утвердили программу финансирования проектов, которые направлены на самостоятельное решение горожанами проблем на улицах, в кварталах и в жилых домах. В городе планируют создать так называемый бюджет микрорайонов, что позволит рационально решать локальные проблемы.

Во время сессии депутаты также обратились к Кабинету министров с просьбой передать в постоянное пользование 80 гектаров земли для расширения территории Краснопольского кладбища.

Сейчас место, которое хотят сделать частью погоста, находится в постоянном владении ГП "Днепропетровское облпредприятие по племенному делу в животноводстве".

"Краснопольское кладбище является фактически основным местом погребения жителей правобережной части города и участников антитеррористической операции. В настоящее время в результате недостаточной площади территорий сложилась критическая ситуация", – отметили в мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как жители Днепра принимают участие в благоустройстве своего города – люди подают проекты решения самых наболевших проблем.

В Днепре после капитального ремонта нескольких десятков главных магистралей взялись за внутриквартальные дороги. На их ремонт решили выделить 150 млн. грн. Коммунальные бригады работают от начала сентября во всех районах города.

Подход комплексный. Сразу восстанавливают проезжие части, тротуары, бордюры, наводят порядок у подъездов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама