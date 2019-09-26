"Бюджет участия": в Днепре предложили благоустроить дворы и спортплощадки

Проект-победитель: в рамках «Бюджета участия» в школе №132 заменили старые окна / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

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В Днепре местные жители активно исследуют городские проблемы и подают в мэрию проекты на "Бюджет участия". Больше всего горожан волнуют образование, благоустройство, инфраструктура, а также спорт.

В 2019-м на реализацию проектов из городского бюджета выделили 31 млн грн. Корреспондент "Сегодня" выяснил, какие проекты подают на конкурс.

На официальном сайте "Бюджета участия" горожане зарегистрировали десятки различных инициатив. Из последних проектов, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения, можно выделить мини-кинозал. По замыслу создателей, необычное пространство станет площадкой для развития и коммуникации детей.

Автор проекта Борис Сойка предлагает обустроить кинозал на базе центра развития детей по ул. Передовой. В данный момент инициатива проходит стадию рассмотрения.

А вот другой проект направлен на развитие национальной культуры. Автор Ксения Болбот зарегистрировала инициативу, которая, к слову, успешно прошла оценку и в будущем может заработать. Проект направлен на создание в Чечеловском районе культурного центра, в котором смогут выступать творческие коллективы.

В нынешнем году на конкурс подали 465 проектов, из них 250 уже отправили на рассмотрение специальной комиссии.

"Задача "Бюджета участия" – определить, что необходимо населению. Эта программа работает во всем мире. Именно граждане подают свои проекты и указывают власти, что они хотят, чтобы было реализовано в городе. Для статистики, в прошлом году мы получили на рассмотрение всего 240 проектов", – рассказала "Сегодня" директор департамента Инновационного развития Днепровского горсовета Юлия Павлюк.

На воплощение задуманного из местного бюджета чиновники выделили 31 млн грн, но не исключают, что сумма может вырасти, если достойных инициатив будет гораздо больше.

"Голосование за проекты стартует 21 октября и продолжится до 21 ноября. До начала голосования комиссия "Бюджета участия" будет рассматривать остальные проекты. Однако не все из них перейдут на стадию голосования. К этому этапу не допустят тех, кто не соответствует положению. Но их количество незначительное", – говорит Юлия Павлюк.

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