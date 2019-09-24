В Днепре отремонтируют 100 дворов

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В Днепре после капитального ремонта нескольких десятков главных магистралей взялись за внутриквартальные дороги. На их ремонт решили выделить 150 млн. грн.

Коммунальные бригады работают от начале сентября во всех районах города. Подход комплексный. Сразу восстанавливают проезжие части, тротуары, бордюры, наводят порядок у подъездов.

По словам мэра Бориса Филатова, программа "Двор под ключ" – это один из этапов восстановления и развития инфраструктуры всего города. Список адресов, где будут проводиться ремонт, мэр опубликовал на своей странице в Фейсбуке. В нем – около 100 домов.

В мэрии обещают постепенно привести в порядок все дворы Днепра.

"Большие бригады строительной техники выехали в разные локации и производят комплексный ремонт не только дворов, и не только внутриквартальных дорог, а в том числе и тротуаров. Будет все сделано качественно, в срок, и я надеюсь, что очень большой, я бы даже сказал огромный объем работ, будет сделан до холодов, до дождей", – заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Ранее сообщалось, что ремонт Центрального моста в Днепре подошел к концу – после тестирования на переправе троллейбусной сети, запуска бесплатных автобусов и инспекции от мэра города Бориса Филатова – объект досрочно сдали в эксплуатацию. Теперь общественный транспорт ходит в привычном режиме, а местные жители радуются отсутствию пробок.

Напомним, открыть переправу по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, должны на День города – 14 сентября.

В случае если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.

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