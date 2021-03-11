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Шахтеры ДТЭК Павлоградуголь планируют добыть более 140 млн т угля до 2030 года

11 марта, 16:26

Ирина Ненько Ирина Ненько

Это обеспечит ТЭС необходимым топливом для поддержания стабильности и надежности энергосистемы Украины

До 2030 г. шахтеры угольного объединения ДТЭК Павлоградуголь планируют добыть 141 млн тонн угля, что обеспечит ТЭС необходимым топливом для поддержания стабильности и надежности энергосистемы Украины. Об этом сегодня в Павлограде на пресс-конференции заявил генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

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"Несмотря на снижение выработки ТЭС, мы видим ясные перспективы развития и полноценной работы наших предприятий в составе ДТЭК Энерго как минимум на ближайшие 10 лет. До 2030 года маневренная генерация будет оставаться важнейшим звеном в украинской энергосистеме, и для нее нужен наш уголь. Мы планируем инвестировать в производство почти 30 миллиардов гривен. Эти деньги пойдут на приобретение и капитальные ремонты горно-шахтного оборудования и на реализацию проектов по повышению культуры производства и уровня техники безопасности. Благодаря инвестициям мы планируем добыть более 140 млн т угля до конца 2030 года", – подчеркнул Воронин.

По словам генерального директора ДТЭК Павлоградуголь, уголь будет добываться на шести шахтах объединения, остальные четыре будут закрыты из-за доработки запасов.

"Мы концентрируем добычу угля на шести шахтах. Четыре шахты будут закрыты из-за окончания эффективных к отработке запасов угля, две – в этом году, две – через несколько лет. Закрытие шахт из-за доработки запасов – это естественный процесс, так как срок любой шахты не бесконечен. Как ответственный работодатель и надежный партнер общества, мы в первую очередь думаем о наших шахтерах и регионе, где работаем. Всем сотрудникам предприятий, которые закрываются, мы предлагаем новые рабочие места на других наших шахтах, все будут трудоустроены. Также при разработке проекта ликвидации шахт, мы делаем все возможное, чтобы снизить влияние закрытие шахт на экологию региона", – отметил Сергей Воронин.

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Большое внимание ДТЭК Павлоградуголь планирует уделить развитию проектов по цифровизации.

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"Все 15 лет работы в составе компании ДТЭК шахты Западного Донбасса стабильно и бесперебойно работали. Мы инвестировали и продолжаем инвестировать в развитие производства, повышение эффективности и безопасность. До 2023 года на всех шахтах мы внедрим принципы цифрового планирования и выполнения ремонтов. До 2024 года для учета грузопотоков в шахтах между очистными и подготовительными забоями и повышения качества добываемого угля реализуем проект по мониторингу добычи. Сейчас анализируем внедренные инновационные технологии для повышения безопасности на ш. Юбилейная для тиражирования на шахтах им. Героев космоса, Западно-Донбасская, Днепровская", - подчеркнул Сергей Воронин.

Напомним, что в этот отопительный сезон из-за затянувшихся ремонтов атомных энергоблоков угольная генерация работала полным составом и сожгла на 1 млн тонн угля больше, чем в ОЗП 19/20 и чем предполагал прогнозный баланс этого года. Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что теплоэлектростанции будут переходить все больше в маневренный режим работы, а также использоваться как резервные мощности.

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уголь ТЭС шахты ДТЭК павлоград ДТЭК Энерго Сергей Воронин
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