Снежный апокалипсис в Днепре: метровые сугробы, ледяные ДТП и пробки

Настоящий снежный апокалипсис пережил Днепр ночью. Сугробов в городе местами намело до метра высотой. Трамвай, идущий в депо, развернуло на путях поздно вечером. Людей в салоне к тому времени уже не было.

Такого количества снега в Днепре еще не видели. Снежить начало еще воскресным утром. И в полночь осадков стало только больше. Коммунальщики уже сутки пытаются расчистить дороги. На них вывели более семидесяти снегоуборочных машин. Впрочем, работают они преимущественно на центральных магистралях.

Несмотря на работу техники ночью в снежных сугробах в городе застряли сотни автомобилей. Освобождать их помогали спасатели. На областных дорогах грузовики вытаскивали с помощью специальной техники.

Сейчас движение ограничено только на объездной дороге Южный поток, она объединяет Запорожскую и Киевскую трассы. Другими магистралями пропускают и грузовые, и легковые автомобили.

Уже известно – вынужденных каникул из-за непогоды в Днепре не будет. А вот в Никополе школьники сегодня отдыхают.

Сейчас снегопад прекратился. Коммунальщики просят водителей оставить сегодня свои автомобили на стоянках, чтобы в течение дня можно было беспрепятственно расчистить дороги.

Напомним, в ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Так, по всей территории страны, кроме северных областей, ожидается снег, в южной части – снег с дождем.