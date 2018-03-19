Снежный апокалипсис в Днепре: метровые сугробы, ледяные ДТП и пробки

Сегодня, 11:27

Коммунальщики уже сутки пытаются расчистить дороги


Настоящий снежный апокалипсис пережил Днепр ночью. Сугробов в городе местами намело до метра высотой. Трамвай, идущий в депо, развернуло на путях поздно вечером. Людей в салоне к тому времени уже не было.

Такого количества снега в Днепре еще не видели. Снежить начало еще воскресным утром. И в полночь осадков стало только больше. Коммунальщики уже сутки пытаются расчистить дороги. На них вывели более семидесяти снегоуборочных машин. Впрочем, работают они преимущественно на центральных магистралях.

Несмотря на работу техники ночью в снежных сугробах в городе застряли сотни автомобилей. Освобождать их помогали спасатели. На областных дорогах грузовики вытаскивали с помощью специальной техники.

Сейчас движение ограничено только на объездной дороге Южный поток, она объединяет Запорожскую и Киевскую трассы. Другими магистралями пропускают и грузовые, и легковые автомобили. 

Уже известно – вынужденных каникул из-за непогоды в Днепре не будет. А вот в Никополе школьники сегодня отдыхают.

Сейчас снегопад прекратился. Коммунальщики просят водителей оставить сегодня свои автомобили на стоянках, чтобы в течение дня можно было беспрепятственно расчистить дороги.

Напомним, в ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Так, по всей территории страны, кроме северных областей, ожидается снег, в южной части – снег с дождем.
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"Сегодня"

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