Статистика преступности в Днепре: какая ответственность грозит за хранение оружия

В прошлом году правоохранители изъяли у горожан почти 500 единиц незаконного оружия

Фото из открытых источников.

Статистика преступности в Днепре: какая ответственность грозит за хранение оружия Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f2f/a18/5c6f2fa189e35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f2f/a18/5c6f2fa189e35.jpg 2019-02-22T06:19:00+02:00 Днепр В прошлом году правоохранители изъяли у горожан почти 500 единиц незаконного оружия

Днепряне и жители области хранят целые арсеналы оружия. В 2018-м полицейские изъяли 481 единицу незаконного огнестрельного оружия. В сравнении с 2017-м эта цифра уменьшилась на 14 единиц (495). Среди изъятых предметов: автоматы, гранаты, гранатометы, пистолеты, пулеметы. "Сегодня" выяснила, где местные жители находят запрещенные товары и какая ответственность грозит за хранение оружия.

ПОКУПКА. Если раньше найти травматическое оружие горожане могли на различных досках объявлений, то сейчас сделать это уже не так просто. Пистолеты по-прежнему продают на рекламных порталах, однако это вовсе не оружие, а детские игрушки и муляжи. Вместо этого сбытчики запрещенных товаров перебрались в мессенджеры и darknet (черный интернет. — Авт.).

Благодаря зашифрованным страницам они продают не только оружие, но также поддельную валюту и наркотические вещества. В одном из популярных мессенджеров мы нашли канал, на котором в числе прочего продают пистолеты и автоматы. Стоимость травматических пистолетов стартует от $200, боевых — от $300.

Продавцы уверяют, что гарантируют покупателям полную анонимность и алиби. Информация о покупателе обрабатывается через специальные шифровальные сайты, которые позволяют после прочтения какого-либо сообщения сразу его удалить. Посылки отправляют через почтовые отделения или распространяют системой закладок. А оплачивают товар онлайн.

СТАТИСТИКА. В прошлом году из незаконного оборота стражи порядка изъяли 18 автоматов, 3 пулемета, 41 гранатомет, 17 винтовок-карабинов, 320 пистолетов, 36 обрезов, 46 самодельных огнестрельных предметов. Граждане также хранят дома взрывчатые вещества — полицейские изъяли 55,6 кг взрывчатки, 5 взрывных устройств, 29 электродетонаторов. Этот год не стал исключением. По состоянию на 11 февраля из незаконного оборота полицейские изъяли 35 единиц огнестрельного оружия.

"Автомат, 20 пистолетов, 3 обреза, 11 самодельных огнестрельных устройств, а также 1949 патронов, 17 гранат, 11 единиц других боеприпасов, килограмм взрывчатого вещества, 8 самодельных взрывных устройств, 12 взрывных устройств, 2 электродетонатора", — делятся с "Сегодня" в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

ЗАКОН. Адвокат Андрей Ишханян объясняет: за хранение и распространение оружия без разрешительных документов можно угодить за решетку.

"Согласно Уголовному кодексу Украины, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", — поясняет адвокат.

Как сообщалось, в прошлом году в Днепропетровской области возросло количество зарегистрированных уголовных правонарушений. По данным облуправления Нацполиции, в 2018-м было зафиксировано 915 303 преступления, что на 18% больше, чем годом ранее. При этом 16 942 преступления было совершено в самом областном центре. В полиции растущую статистику объясняют просто: днепряне и жители области начали больше доверять людям в погонах, поэтому сразу звонят в полицию, хотя раньше могли не предавать нарушения огласке. Сайт "Сегодня" выяснил, какие преступления чаще всего совершали в области в прошлом году.

Ранее мы писали, что уровень тяжких преступлений за новогодние праздники уменьшился на 40%. Ряд резонансных преступлений, совершенных в период праздников, был оперативно раскрыт:

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.