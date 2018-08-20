Столкновение фуры и маршрутки в Днепропетровской области: число пострадавших возросло

Сегодня, 11:50

Среди пострадавших есть ребенок


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Днепропетровской области возросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Эталон", который двигался по маршруту Днепр – Заря", – рассказали спасатели.

Среди 16 пострадавших есть один ребенок. Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.  Еще двоих пострадавших направили в 16-ю городскую больницу в Днепре, а 13 человек госпитализировали в 6-ю городскую больницу.

Кроме того, спасатели ГСЧС убрали бетонные столбы, упавшие в результате ДТП на проезжую часть. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, сегодня, 20 августа, в 7:10 на автодороге М-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, в районе пгт Обуховка столкнулись маршрутка и грузовик. Ранее сообщалось о 13 пострадавших в результате аварии. 

Напомним, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек. 

Кроме того, распространенной причиной ДТП становится превышение скорости. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек
ДТП, ребенок, грузовик, столкновение, пострадавшие, Днепропетровская область

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