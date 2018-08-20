Жуткое столкновение фуры и маршрутки в Днепропетровской области: 13 человек пострадали
Маршрутный автобус от удара перевернулся
В Днепропетровской области фура врезалась в маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали 13 человек.
Авария произошла сегодня, 20 августа, в 7:10 на автодороге М-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, в районе пгт Обуховка. Как рассказали в полиции, грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса "Богдан", который от удара перевернулся.
В результате столкновения пострадали 13 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Напомним, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек.
Кроме того, распространенной причиной ДТП становится превышение скорости.
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.
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