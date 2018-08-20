Жуткое столкновение фуры и маршрутки в Днепропетровской области: 13 человек пострадали

Сегодня, 10:09

Маршрутный автобус от удара перевернулся

Фото: most-dnepr.info
Фото: most-dnepr.info

В Днепропетровской области фура врезалась в маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали 13 человек.

Авария произошла сегодня, 20 августа, в 7:10 на автодороге М-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, в районе пгт Обуховка. Как рассказали в полиции, грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса "Богдан", который от удара перевернулся.

В результате столкновения пострадали 13 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Напомним, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек. 

Кроме того, распространенной причиной ДТП становится превышение скорости. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.
ДТП, маршрутка, фура, столкновение, пострадавшие, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое столкновение фуры и маршрутки в Днепропетровской области: 13 человек пострадали". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Статистика. Только в прошлом году в ДТП погибло 3432 человека. Фото: dp.informator.ua

За смертельные ДТП в Украине не сажают в тюрьму

Сегодня, 06:52

Рейды не пугают водителей из-за бессилия системы наказаний

Происшествия

Пострадавший влетел в лобовое стекло. Фото: "Информатор"

В Киеве на переходе сбили человека, после чего началась массовая драка

Сегодня, 10:08

Группа людей напала на мужчину и скрылась на машине, а полиция не стала догонять
Загрузка...

Авто

Смерть на дороге: как в автошколах готовят потенциальных убийц

Сегодня, 05:00

"Сегодня. Итоги" решили проверить: это будущие водители не учатся или украинские автошколы не учат?

Происшествия

В страшном ДТП под Киевом погибли четыре человека: фото

Вчера, 22:40

Еще трое пострадавших находятся в реанимации
Загрузка...