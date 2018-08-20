Жуткое столкновение фуры и маршрутки в Днепропетровской области: 13 человек пострадали

В Днепропетровской области фура врезалась в маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали 13 человек.

Авария произошла сегодня, 20 августа, в 7:10 на автодороге М-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, в районе пгт Обуховка. Как рассказали в полиции, грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса "Богдан", который от удара перевернулся.

В результате столкновения пострадали 13 человек. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.