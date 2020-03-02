Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

"Страх потеряли": опасные игры подростков в Днепре попали на видео

2 марта, 13:04

Руслан Ровик

В городе заметили подростков, гулявших по краю высотки

В Днепре случайный прохожий заметил опасные развлечения местных подростков – три человека гуляли по краю высотного здания, секции охраняемого жилого комплекса.

Видео с этими "играми" было опубликовано в Facebook Макса Зиновьева.

На кадрах можно увидеть, как несколько человек вышли на край здания, спустились на кровлю балкона и некоторое время погуляли там.

Вскоре, очевидно заметив, что за ними наблюдают, поспешили уйти.

В комментариях к ролику люди удивляются беспечности молодых людей, негодуют их появлению на крыше, а также спрашивают автора, вызвал ли он полицию.

Напомним, что ранее в Николаеве компания подростков также отметилась оригинальными "развлечениями" – парни и девушки пришли к Вечному огню, плевали в пламя, совали туда ноги и пытались поджарить хлеб, снимая этот процесс на видео.

Ранее в Киеве устроили перформанс – несколько человек поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне, у могилы Неизвестного солдата. Позже участников арестовали по обвинению в хулиганстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Днепр подростки игры развлечение

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уличная стрельба в Днепре: появились новые подробности, фото и видео
Уличная стрельба в Днепре: появились новые подробности, фото и видеоДнепр
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер
В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветерУкраина
В центре Днепра средь бела дня произошла перестрелка: видео
В центре Днепра средь бела дня произошла перестрелка: видеоДнепр
Стрельба в Днепре: по городу и области объявили
Стрельба в Днепре: по городу и области объявили "зачистку" криминалитетаДнепр
Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку: видео
Взрывом в Днепре ребенку оторвало руку: видеоДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...