"Страх потеряли": опасные игры подростков в Днепре попали на видео

В городе заметили подростков, гулявших по краю высотки

В Днепре случайный прохожий заметил опасные развлечения местных подростков – три человека гуляли по краю высотного здания, секции охраняемого жилого комплекса.

Видео с этими "играми" было опубликовано в Facebook Макса Зиновьева.

На кадрах можно увидеть, как несколько человек вышли на край здания, спустились на кровлю балкона и некоторое время погуляли там.

Вскоре, очевидно заметив, что за ними наблюдают, поспешили уйти.

В комментариях к ролику люди удивляются беспечности молодых людей, негодуют их появлению на крыше, а также спрашивают автора, вызвал ли он полицию.

Напомним, что ранее в Николаеве компания подростков также отметилась оригинальными "развлечениями" – парни и девушки пришли к Вечному огню, плевали в пламя, совали туда ноги и пытались поджарить хлеб, снимая этот процесс на видео.

Ранее в Киеве устроили перформанс – несколько человек поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне, у могилы Неизвестного солдата. Позже участников арестовали по обвинению в хулиганстве.

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