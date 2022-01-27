В Днепре задержали солдата, устроившего кровавую стрельбу (фото)

При нем был автомат, из которого он убил пять человек и еще пятерых ранил

В Днепре задержали солдата-стрелка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху***я Одесса".

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Детали

Как стало известно, патрульные задержали солдата в Днепре. Автомат был при нем.

Солдата задержала полиция. Фото из соцсетей

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Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

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Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом",- сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

Что с ранеными?

Жизни раненым угрозы нет, у них ранения конечностей.

Как стало известно, среди погибших при стрельбе в Днепре 4 военных и 1 гражданская.

"Гражданская погибшая – девушка 1986 года рождения. Зовут Вера. Сотрудница ли завода – устанавливается", – сообщил наш источник в правоохранительных органах.

На момент стрельбы в караульном помещении находились 22 солдата, двоим удалось выбежать и вызвать скорую и полицию. На данный момент на месте стрельбы установлен полицейский кордон, работают правоохранители и нацгвардейцы.

Возбуждено уголовное производство

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами.

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